AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, Öğrencileri Çiçeklerle Karşıladı - Son Dakika

Küresel ölçekte baş gösteren pandemi sürecine bağlı olarak Yükseköğrenim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde 16 Mart 2020'de ara verilen eğitim-öğretime, 23 Mart 2020'de uzaktan eğitimle yeniden başlanmıştı.

Üç dönemdir eğitimlerini uzaktan öğretimle sorunsuz bir şekilde sürdüren AİÇÜ'lü öğrenciler, 4 Ekim'de yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla okulları ile buluştu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin ilk gününde okullarına gelen öğrencileri merkezi yerleşkede çiçeklerle karşılayan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Kovid-19 Pandemisi sürecinde ayrı kaldıkları öğrencilerle yeniden bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. KARABULUT, "Varlıkları ile kampüsümüzü şenlendiren öğrencilerimizin maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmenin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen aşılama takvimine uyarak aşılarını yaptıracağına olan inancım tamdır. Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığımızın özverili çabaları ile öğrencilerimizin sınıflarını doldurduğu yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.