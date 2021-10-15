Üye Girişi
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi

15.10.2021 14:39
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, düzenlenen oryantasyon (uyum) eğitiminde 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Fen Edebiyat Fakültesine kayıt yaptıran birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu'nda düzenlenen eğitime, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan DURAK, akademik ve idari personel ile üniversite ailesine dahil olan öğrenciler katıldı.

Oryantasyon eğitiminde öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi ile verilen uzun aranın ardından öğrencilerle yüz yüze eğitimde yeniden bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, "Yapılan eğitimle öğrencilerimiz üniversitemizi daha yakından tanıma imkân bulacak, karşılaşabileceği olası problemlerin çözüm yollarını öğrenmiş olacaktır. Bilginin kaynağı olan üniversitelerde hoca-öğrenci ilişkisi ne kadar sağlıklı olursa bilgiye erişmek ve bilgiyi kullanmak da o kadar etkili olacaktır. Öğrencilerimiz öğrenim hayatlarına, haklarını bilerek, sorumluluklarının bilincinde olarak devam ettikleri takdirde daha verimli ve nitelikli bir öğrencilik süreci geçireceklerdir. Ayrıca öğrencilerimiz hedeflerine giden yolda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeli ve hedeflerinden vazgeçmeden yola devam etmeli, bunun için de ilk düğmeyi doğru iliklemelilerdir. Böylece hayata ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerdir "diye konuştu.

Öğrencilere üniversitenin imkanları hakkında bilgi veren Prof. Dr. KARABULUT, spor salonu, fitness merkezi, halı saha, stadyum, yarı olimpik yüzme havuzu, bowling salonu, tenis kortları, bisiklet ve yürüyüş yollarından oluşan spor kompleksi, yüz binin üzerinde kitaptan oluşan zengin kütüphane, kültür ve kongre merkezi, içerisinde kafeterya, market, restaurant, kırtasiye, giyim, bijuteri, kuaför, sağlık merkezi, Kızılay Üniversite giyim mağazası ve çeşitli birimlerin yer aldığı Öğrenci Yaşam Merkezi ile gölet, küre kafe, kamelyalar çeşitli sosyal donatılar ve Nuh'un Gemisinin Maketinin yer alacağı Rekreasyon alanlarının öğrencilerin hizmetinde olduğunu söyledi.

Üniversiteye ilk adımını atan öğrencilerin yükseköğretime kolayca adapte olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Oryantasyon eğitiminde Dekan-öğrenci buluşmasının yanı sıra akademisyenler tarafından öğrenci hak ve sorumlulukları, UZEM'in tanıtımı, uluslararası öğrenci hareketliliği ve üniversiteli olma ile ilgili bilgiler verildi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Üniversite, Edebiyat, Rektör, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı 14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi 14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti 14:11 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu 14:00 Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak 13:24 Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti

Son Dakika Haberleri
14:46 Eşinin boğazını kesip, kendisini tek kurşunla vurdular! Kardeşi gerçeği ortaya çıkaracak: Failleri belli
14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart
14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı
14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
14:12 Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı
14:10 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti
14:08 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021
14:07 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
14:02 Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı
Eşinin boğazını kesip, kendisini tek kurşunla vurdular! Kardeşi gerçeği ortaya çıkaracak: Failleri belli Eşinin boğazını kesip, kendisini tek kurşunla vurdular! Kardeşi gerçeği ortaya çıkaracak: Failleri belli         
14:47
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü         
14:31
Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek         
14:22
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 14:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement