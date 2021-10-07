AİHM, Fransa'daki "sağlık ruhsatı" için yapılan 18 bin başvurunun incelenmesini reddetti - Son Dakika

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve "sağlık ruhsatı" uygulamasına karşı bir akademisyenin yaptığı 18 bin başvurunun incelenmesini reddetti.

AİHM'den yapılan açıklamada, Fransız akademisyen Guillaume Zambrano'nun sağlık ruhsatı uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hiç kimsenin insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleye tabi tutulamayacağına, özel ve aile hayatına saygı hakkına ve ayrımcılık yasağına yönelik maddeleri ihlal ettiğini savunduğu belirtildi.

Zambrano'nun, insanları internet sitesindeki bir formu doldurmaya davet etmesiyle oluşan 18 bin başvurunun Fransa'daki hukuki yollarının tükenmemesi nedeniyle incelenmesinin kabul edilmediği ifade edilen açıklamada, bu başvuruların aynı zamanda AİHM'in ilgili kurallarına uygun olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Zambrano'nun amacının mahkemenin işleyişine zarar vermek olduğu aktarıldı.

AHİM, 25 Ağustos'ta Fransa'da itfaiyecilerin Kovid-19 aşı zorunluluğunun kaldırılması için yaptığı talebi kabul etmemişti. Yargıçların "yaşam hakkı" ve "aile ve özel hayat" haklarına yönelik ihlalleri gerekçe gösteren itfaiyecilerin başvurusunun 39. maddenin kapsamına girmediğine karar verdiği ifade edilmişti.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirilmişti.

Yasa kapsamındaki sağlık ruhsatı, 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesini, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesini ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olmayı kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama ülke genelinde haftalardır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto ediliyor.