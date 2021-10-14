Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar (2) - Son Dakika

Aile hekimiyle tartışıp, merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyip, yumrukladılar (2)
14.10.2021 02:13
BAKAN KOCA'DAN TEPKİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da, bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A.
BAKAN KOCA'DAN TEPKİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da, bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A. ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılınca da merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyen kişilere tepki gösterdi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şiddet! Olayların çoğu medyaya yansımıyor. Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı: 'Sağlıkta şiddet!' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak!" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
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