Üye Girişi
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA - Son Dakika

AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA

27.10.2021 16:19

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve ölümünden yarım saat önceki video görüntüleriyle akıllara kazınan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve ölümünden yarım saat önceki video görüntüleriyle akıllara kazınan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, engelli kızına bez reçetesi yazdırmak üzere gittiği aile hekiminin kendisine ve ölmüş eşine hakarette bulunduğunu iddia etti. Çevli'nin şikayeti üzerine ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, aile sağlığı merkezine giderek, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Pandeminin ilk dalgasında koronavirüs nedeniyle 26 Mayıs 2020'de yaşamını yitiren ve yoğun bakımdaki son dakikalarında bile videolar çekerek halkı salgına karşı uyarmaya çalışan Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, engelli kızına elektronik bez raporu ile reçete yazdırabilmek Eyüp'teki aile sağlık merkezine gitti.

Çevli'nin iddialarına göre; doktor önce isim soyisim bilgisiyle bez raporuna ulaşamadı. Bunun üzerine raporun aslını istedi. Çevli, aslının kendilerinde olmadığını belirttiği raporun, elektronik olarak sistemde kayıtlı olduğunu ve isim soy isim ile değil T.C. numarasıyla girilirse görebileceğini izah etmeye çalıştı. Buna öfkelenen doktor E. A., Çivli'ye ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eşi Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'ye hakaret etti. Pınar Çevli'nin şikayetleri üzerine Eyüp İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Eyüp'teki aile sağlık merkezine giderek olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan, doktor E. A., iddialara ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

DOKTOR, 'SİZİ DEVLETE HAKARET ETMEKTEN İÇERİ ATTIRIRIM' DEDİ

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi Pınar Çevli, 26 Mayıs 2020 tarihinde eşimi kaybettim. 3 çocuğum var, çocuklarımdan biri engelli. Bugün engelli çocuğumun elektronik ortamda olan Bez raporu reçetesi için bu aile sağlık merkezine geldim. Doktora durumu anlattım. Bez yazdırmak istediğimi söyledim. Doktor hanım ise 'raporunuz olmadan yazamam' dedi. Ben de kendisine 'hocam bizim raporumuz elektronik, sistemden girmeniz yeterli' dedim. Doktor sistemden raporu göremediğini söyleyince ben de medikal firmadan raporu istedim. Raporun gelmesini beklerken doktora 'sizleri nelerle uğraştırıyoruz' dedim. Doktor da 'sizi devlete hakaret etmekten içeri attırırım' dedi. Kendisine bunun bir hakaret olmadığını söylememe rağmen doktor kimliği yüzüme attı dedi.

DOKTOR, KÜFÜR EDEREK BİZİ DIŞARI ÇIKARDI

Çevli, sözlerine şu şekilde devam etti

Kimliği yere attıktan sonra doktora, koronavirüsten hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin eşi olduğumu söyledim. Doktor da 'iyi ki gebermiş kurtulmuş sizden' dedi. O esnada oğlum doktora 'hocam üzerinizde önlük var yapmayın. Benim babam da bir doktordu' dedi. Arından bana oğluma küfür ederek bizi dışarı çıkardı. Dışarı çıktıktan sonra ilçe sağlık ekiplerini ve 155'i aradım. İlçe sağlıktan denetim için ekipler geldi

DOKTOR, HATASININ FARKINA VARMASI LAZIM

Hiçbir zaman sağlık çalışanlarından gurur duymaktan vazgeçmeyeceğinin söyleyen Çevli, Bir sağlık çalışanı hiçbir zaman bir vatandaşa böyle davranma hakkına sahip değildir. Benim eşim ölmüş olabilir. Eşim giderken bana 3 tane evlat emanet etti. Ben son nefesime kadar eşime en ufak bir hakaret ettirmem. Eşime hakaret ettirirsem benim eşim uyuyamaz. Doktor hanımın aile yakınları özür dilemek için yanımıza geldi. Ancak doktor hanımın aile yakınları değil, kendisinin yaptığı hatanın farkına varması lazım ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Cenap Çevli'nin oğlu Arda Tunç Çevli ise Doktor 'iyi ki ölmüş kurtulmuş sizden' dedi. Hocam 'sizin üzerinizde de bir önlük var nasıl böyle söyleyebiliyorsunuz' dedim. Sonrasında ağza alınmayacak hakaretlerle bizi odasından çıkardı. Ben de doktor olmak istiyorum. Fakat bu şekilde bir doktor olmak istemiyorum. Babam gibi bir doktor olmak istiyorum. Babam hastalarının gözünün içine bakarak 'efendim' derdi diye konuştu.

AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA
AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA

Genel Cerrahi, Koronavirüs, Hisarcık, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi 16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu 16:33 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi 16:16 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:34 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak         
16:49
40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı 40 yıllık eşini 500 lira nafaka istediği için 12 yerinden bıçakladı         
16:34
İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara İngiltere'deki iğneli saldırgan tehlikesi sonrası kadınlara "Evde kalın" çağrısı yapıldı         
16:22
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 16:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: AİLE SAĞLIK MERKEZİNDE KORONAVİRÜSTEN ÖLEN DOKTORUN EŞİYLE DOKTOR ARASINDA TARTIŞMA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement