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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2) - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2)

17.10.2021 17:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu yolda hiç kimse yalnız olmadığını bilmelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu yolda hiç kimse yalnız olmadığını bilmelidir. Kadınlar için de artık sınırlar, kendi kurabildikleri hayalleriyle doğru orantılıdır. Yeter ki hayal kursunlar, yeter ki destek istesinler. Biz her zaman her türlü desteği vermeye, eşit ve adil imkanlara kavuştukça okuyan, araştıran, bilime ve insanlığa farklı yetenekleriyle katkı sunan kadınlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuşan Yanık, Türkiye'de bakanlık çalışmalarının yanı sıra kadınların toplumsal katılımını destekleyen çok sayıda sivil kurum bulunduğunu belirtti.

Geçen günlerde sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantıları başlattıklarını, ilkini kadın sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yanık, bu toplantı sonunda Bakanlık ve sivil toplumun kadınların hayatında iyileştirebileceği hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

İş birliğini nasıl güçlendirebileceklerine ilişkin ortak kanaatler geliştirdiklerini aktaran Yanık, katılımcıların teklifleri doğrultusunda bir değerlendirme raporunun da çok yakında yayınlanacağını bildirdi.

"KADEM, kadınların parlak başarılara erişmelerine aracılık ediyor"

Yanık, sivil toplum kuruluşlarının saha tecrübeleriyle kamu tecrübesinin birleşip kadınlar açısından doğru ve sonuç odaklı hazırlanan planlamalar gerçekleştirileceğini vurgulayarak, her kesimden ve her görüşten sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdikleri bu toplantıların farklı temalarla da devam edeceğini kaydetti.

Bu noktada Bakanlığın sosyal politikaları paralelinde projeler üreten ve uygulayan kurumlardan birinin Kadın ve Demokrasi Derneği olduğuna işaret eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"KADEM, bugüne kadar üstlendiği misyon gereği, bu toprakların anlam ve değer dünyasını koruyan, aynı zamanda kadınların insan haklarına ulaşmalarını destekleyen çalışmalara imza atıyor. Bunu en iyi bilenlerden biri de benim. Her ne kadar Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız kadar eski KADEM'li değilsem de (o benden eski üye onu söyleyeyim) bunu yakından bilen, takip eden arkadaşlarınızdan birisiyim. Bugün burada olmaktan mutluyum. Bugün kapanış programı gerçekleştirilen inovasyonda kadın çalışmasının da öncülüğünü yürüten KADEM, kadınların parlak başarılara erişmelerine de aracılık ediyor. Bu gibi projelerle kadınların inovatif fikirlerinin gerçekleşmesine imkan sunuluyor ve onların teknolojik alanda daha çok var olmaları sağlanıyor. Bunu hepimiz çok kıymetli ve önemli buluyoruz. İrili ufaklı inovatif birçok fikir, şüphesiz ki inovatif bir bakış açısının ve elbette en çok da ihtiyaçların gölgesinde şekilleniyor. Kadınlar, hayatı kolaylaştırmak için düşünüyor ve çabalıyor."

"Kadınlara destek olmaya devam edeceğiz"

Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gururla söylemekteyim ki hükümetimiz sunduğu teşviklerle, girişimci hibe ve kredileriyle milli yükselişimizde aktif rol almak isteyen herkese destek vermektedir. 'Biz yapamayız' anlayışından 'Biz istersek her şeyi yaparız, yeter ki siz yapmak isteyin, biz arkanızdayız' diyen bir hükümet anlayışı, 19 yıldır Türkiye'de iş başında. 19 yılda belki asırlar boyu çabalamamızı gerektiren bir sıçramayı gerçekleştirdiğimizi de her vicdan sahibi teslim edecektir. Bunun tek sırrı, bu milletin kendisinde var olan gücü farkına varmasını sağlamak, bu millete hak ettiği özgüveni hatırlatmak olmuştur. Bu yolda hiç kimse yalnız olmadığını bilmelidir. Kadınlar için de artık sınırlar, kendi kurabildikleri hayalleriyle doğru orantılıdır. Yeter ki hayal kursunlar, yeter ki destek istesinler. Biz her zaman her türlü desteği vermeye, eşit ve adil imkanlara kavuştukça okuyan, araştıran, bilime ve insanlığa farklı yetenekleriyle katkı sunan kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu kadınlarımız, toplumsal fayda üretmeye devam edecekler. Böylelikle hayatımızda kadınların eliyle güzelleşen alanlar da genişleyecek."

İnovasyonda Kadın Projesi ile bilim ve teknoloji alanında kadınların etkinliğini artıran KADEM'e teşekkür eden Varank, birbirinden özgün fikirlerle inovasyon dünyasını canlandıran bütün kadınlara ve projeleriyle ödül kazanmaya aday finalistlere başarı diledi.

(Bitti)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli'de konuştu: (2) - Son Dakika
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