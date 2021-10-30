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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'ne katıldı Açıklaması

30.10.2021 18:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'ne katıldı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin her bir köşesine hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin her bir köşesine hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Bakan Yanık, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'nden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in gazilik unvanını hak eden bir şehir olduğunu belirten Yanık, "Gaziliğin ruhuna yakışır biçimde bugün de Türkiye'miz içerisinde hem siyasette hem sosyal hayatta hem Türkiye ekonomisine katkılarıyla öneminden hiçbir şey kaybetmeyen bir ilimiz. Gaziantep modeli, gazilik ruhunu da içinde taşıyan, oradan ilham alarak, birliğin, beraberliğin, beraber hareket etmenin, memleketin ortak faydasına çalışmanın, milletin menfaati gerektirdiğinde bütün diğer farklılıkları bir kenara bırakmak iradesi, düşüncesi bugün ülkemizin her noktasında belki modellememiz, yaymamız gereken bir anlayış." diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Yanık, şunları söyledi:

"Çok kıymetli tarihi, kültürel güzelliklerimiz var. Bunların her birine sahip çıkmak, her birinin kıymetini, gerek kendimize gerek dünyaya anlatmak hepimizin boynunun borcu. Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları anlamında milletimize hizmet etmeye, Türkiye'mizin 81 ilinin tamının her bir köşesine hizmetlerimizi götürmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da hep birlikte elbirliğiyle bütün kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum, kurumlar, hepsiyle bu hizmetleri inşallah sürdüreceğiz."

Bakan Yanık, Şahinbey Belediyesi ile yaptıkları ve bugün kurasını gerçekleştirip teslim ettikleri 100 yetim konutunun da ailelere hayırlı olmasını temenni etti.

Yanık'a Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile partililer de eşlik etti.

Derya Yanık, Gaziantep, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'ne katıldı Açıklaması - Son Dakika


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