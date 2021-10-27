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Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor - Son Dakika

Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor

27.10.2021 23:12

Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor Evlat hasreti çeken anne Toptaş: "Üzüntüden kalp hastası oldum karaciğerimi aldılar" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan...

Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor

Evlat hasreti çeken anne Toptaş:

"Üzüntüden kalp hastası oldum karaciğerimi aldılar"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 786. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 786. gününde de sürüyor. İstanbul'dan kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan Ali için Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gelerek eylem yapan Nazime Toptaş, evladından 6 yıldır hiç haber alamadığını söyledi. Toptaş, "Benim oğlumu PKK kaçırdı, ben onları Allah'a havale ediyorum. Gelip devlet güçlerine teslim olsun kuvvetli ve güçlüdür. Korkmasın bütün arkadaşlarına söylesin ona güveniyorum. Gelsin beni yalnız bırakmış, kimse yok bana baksın. Ali dön gel ben seni çok özledim. Fırında çalışıyordu sabahı başka bir fırına gitti, bir telefon geldi onun peşinden gitti daha da ulaşamadık. Onu PKK kaçırdı, kandırdılar HDP binasına gittim bana 700 bin kişi göndermişim 'sen bana bir şey yapamazsın' oğlumun defter ve kitabı evde, kalemini ve silgisini saklamışım. Üzüntüden kalp hastası oldum karaciğerimi aldılar" dedi.

Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor
Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor
Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor
Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Kalp, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailelerin PKK ve HDP'ye karşı direnişi ilk günkü kararlılıkla sürüyor - Son Dakika
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