Üye Girişi
"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Temel Vazifemizdir" - Son Dakika

"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Temel Vazifemizdir"

01.11.2021 09:41

Yeşilyurt Belediyesi ve Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığının işbirliğiyle başlatılan 'Aileyi Korumak Fethimizdir' Projesi kapsamında düzenlenen 'Ailemiz Kalemiz' panelinde bir araya gelen akademisyenler ve yazarlar, aile kavramının korunup güçlendirilmesi konularında hazırladıkları sunumları vatandaşlarla paylaştılar.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sabancı Kültür Merkezinde organizasyonu yapılan 'Ailemiz Kalemiz' Paneline; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, akademisyenler, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra 'Aileyi Korumak Fethimizdir' Projesinin amaç ve hedeflerine içeren sinevizyon gösterimi yapıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ailenin korunup güçlendirilmesinin temel vazifeleri olduğunu söyledi.

Toplumsal dayanışma ve kardeşlik ruhunun güçlenmesinde aile kavramının büyük rol oynadığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığıyla işbirliği halinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi boyunca 'Fetih Aileden Başlar' temalı gerçekleştireceğimiz 'Aileyi Korumak Fethimizdir' projemiz kapsamında ki bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize bugün bir yenisini daha ekliyoruz. 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olmamız, son dönemlerdeki devasa yatırımlarla da çok fazla tercih edilen bir ilçe olmamız vesilesiyle her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yatırımlara ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Kamu, kurum ve kuruşlarla işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz projelerimizle toplumsal dinamiklerimizin daha sağlam hale gelmesi noktasında kalıcı ve güçlü adımlar atıyoruz.Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığımız ile de aile kavramının korunması ve güçlenmesi açısından güzel bir projede yine bir araya geldik. 1071 Anadolu Zaferi ve 1453 İstanbul'un Zaferini sembolize etmek ve aynı fetih ruhuyla aileleri kuşatmak amacıyla 'Fetih Aileden Başlar' temalı 'Aileyi Korumak Fethimizdir' projemiz çerçevesinde; aile içi iletişim, ailenin önemi, aile içindeki sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıylasöyleşiler, sohbetler, geziler, şiir ve resim gibi sanatsal etkinliklere hep birlikte ev sahipliği yapıyoruz.Hiç şüphesiz; güçlü aile güçlü bir toplum, güçlü bir aile daha müreffeh ve daha güzel yarınlar demektir. Fetih kaleden başlar, kaleyi çok iyi korumak gerekiyor, kale korunmadığı ve dağıldığı zaman ciddi sıkıntıları peşinden getirir. İşte bu tür eğitim çalışmalarıyla kalemizi korumaya ve daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Başkan Çınar, 'Aileyi Korumak Fethimizdir' projesinin Yeşilyurt'un kültürel ve eğitim vizyonuna yeni güzellikler kattığından bahsederken konuşmasını şu sözlerle tamamladı; " Son yıllarda gerek teknolojinin hızla gelişmesi gerekse de bir takım sıkıntılardan dolayı ailelerimizde yaşanan problemlere kalıcı ve etkili çözümler getirmek amacıyla destek verdiğimiz 'Aileyi Korumak Fethimizdir' projesi kapsamında eğitim faaliyetlerimize hız verdik. Belediye olarak böylesine özel bir projenin içerisinde olmaktan onur duymaktayız. Projemize desteklerini esirgemeyen 71 yazarımızın önerisi, makalesi ve konuşmasını kitap haline getirip başta öğrencilerimiz olmak üzere kurum, kuruluş ve eğitimcilerle buluşturuyoruz, kitapların dağıtımı ise halen devam ediyor. Aile kavramı üzerine ciddi çalışmalar yürüten değerli yazarlarımızı ve akademisyenlerimizi bu tür panellerle hemşehrilerimizle buluşturup, aile içi iletişim ve çözüm yolları üzerine güzel ve faydalı etkinlikler düzenliyoruz. Belediye olarak geçtiğimiz yıllarda 110 yazarımızı öğrencilerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya getirip, yazarlarımızın kitaplarını dağıtıyorduk. Çocuklarımızda o kitapları hem okuyor hem de kitabın yazarıyla bir araya gelip güzel sohbetler yapıyordu. Büyük bir belediyeyiz ve her alanda çalışma yapmak zorundayız. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç duyduğu fiziksel yatırımların dışında ilçemizin kültürel, sanatsal ve eğitim vizyonunu güçlü projelerle geliştirmeye devam ediyoruz. Toplumda farkındalık oluşturacak projelere bu dönemde ağırlık verip, kuşatıcı ve kapsayıcı etkinliklerimizle herkese ve her kesimin taleplerini yerine getirmekteyiz. 'Aileyi Korumak Fethimizdir' projemiz ile de sosyal ve kültürel projelerimize farklı bir soluk kazandırmış olduk. Aile konularında yazılar kaleme alan, akademik çalışmalar yürüten değerli yazarlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Gelen yazarlarımızın fikirlerinden bizlerde üst seviyede faydalanıyoruz, onlarla hem ilçemiz hem de kültürel projelerimize hakkında istişare ediyoruz, düşüncelerini öğreniyoruz. Bu düşünceler bizi yeni projelere teşvik edecektir." diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez'de kültürel projelere verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, projenin finalini 1453 İstanbul'un Zaferini sembolize etmek amacıyla 29 Mayıs 2022 tarihinde yapacaklarını söyledi.

Protokol konuşmalarından sonra moderatörlüğünü Eğitimci- Yazar Nilüfer Zontul Aktaş'ın yaptığı 'Ailemiz Kalemiz' paneline konuşmacı olarak katılan Yazar Mehmet Doğan 'Kariyer ve Aile' , Yazar Fahri Tuna ' Aile; Sınırsız ve Sınıfsız Sevgi Bankamız', Yazar Mehmet Şeker 'Aile', Yazar Adem Karafilik 'Çocuğun Okul ve Hayat Başarısında Aile' konularında hazırladıkları sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Temel Vazifemizdir

Eğitim Bir Sen, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Temel Vazifemizdir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! 09:33 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin 09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı 08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 08:21 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım 08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş 16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş

Son Dakika Haberleri
09:32 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!
09:24 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz         
09:40
Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti         
09:25
Av tüfeğiyle eve ateş açıp, kayıplara karıştı! Saldırı anı saniye saniye kamerada Av tüfeğiyle eve ateş açıp, kayıplara karıştı! Saldırı anı saniye saniye kamerada         
09:12
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak         
08:15
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu         
13:28
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Temel Vazifemizdir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement