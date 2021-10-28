Aracının yandığını fark etti, olası bir faciadan son anda kurtuldu - Son Dakika

Aracının yandığını fark etti, olası bir faciadan son anda kurtuldu

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araç sürücüsü içerisindeyken, alev alev yanmaya başladı.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde, 31 ABK 429 plakalı Renault marka araçta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, Suriye bölgesinde görev yapan bir asker, ailesini ziyaret etmek üzere Hacılar Mahallesi'ne geldi. Sabah erken olduğu için ailesini uyandırmak istemeyen asker, mahallenin girişinde araç içerisinde havanın iyice aydınlanmasını bekledi. Bu arada aracın motor bölümünden sebebi bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Aracın yandığını kısa sürede fark eden sürücü, araçtan inerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede aracı alevler sararken, itfaiye ekipleri müdahale ederek aracı söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.