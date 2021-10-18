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AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, basın toplantısında konuştu Açıklaması

18.10.2021 14:17
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, basın toplantısında konuştu Açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 58. Antalya Altın Portakal Festivali'nin kentin bir değeri olduğunu belirterek " Bugün festivalin siyasetle gündeme gelmesi, bir sanatçının orada siyaset yapması yanlış. Tamer Karadağlı'nın da o sanatçıya tepki göstermesi kesinlikle yerinde ve doğrudur.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 58. Antalya Altın Portakal Festivali'nin kentin bir değeri olduğunu belirterek " Bugün festivalin siyasetle gündeme gelmesi, bir sanatçının orada siyaset yapması yanlış. Tamer Karadağlı'nın da o sanatçıya tepki göstermesi kesinlikle yerinde ve doğrudur." dedi.

Taş, Hotel Su'da düzenlediği basın toplantısında kentteki yatırımları sürdürdüklerini söyledi.

Kepez bölgesinde şehir hastanesi inşaatının sürdüğünü belirten Taş, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hastanenin açılışını yapacaklarını kaydetti.

Şehir hastanesi tamamlandıktan sonra Antalya'nın sağlığın başkenti olacağına dikkati çeken Taş, Manavgat Devlet Hastanesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Taş, Aksu, Alanya ve Kumluca ilçelerindeki devlet hastanelerinin inşaatının da sürdüğünü belirterek Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın açılışını da 10 Şubat 2023'te yapacaklarını dile getirdi.

Kentte eğitimle ilgili yatırımların da sürdüğünü ifade eden Taş, 12 ilkokul ve 12 anaokulu yapımı ve bazı okulların tadilatıyla ilgili bakanlıktan ödeneklerin geldiğini belirtti.

Kentte kara yolları yapımının da kesintisiz devam ettiğini anlatan Taş, doğalgazın da Korkuteli ilçesinde bu yıl faaliyete geçeceğini kaydetti.

Taş, Antalya'da 13 bin 363 kişilik öğrenci yurdunun bulunduğunu belirterek "İnşaatı devam eden 4 bin 622 kişilik yurt da çok kısa sürede Antalya'da öğrencilerin hizmetine açılacaktır. Antalya'da dışarıda kalan hiçbir öğrencimiz bulunmamakta. Yedeklerde olan öğrenciler de devletin sosyal tesislerine, misafirhanelerine ve özel yurtlara yerleştirildi." dedi.

Turizmde 2021 yılının yüz güldürdüğünü söyleyen Taş, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 4,5 milyon olan turist sayısı bu yıl an itibarıyla 7 milyon 900 bin oldu. Kentte bu yıl 9 milyon 500 bin turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Antalya, turizmin başkenti olduğunu pandemi ve zorlu şartlara rağmen gösterdi. Antalya'da söz verdiğimiz tüm yatırımlar ara vermeden duraksamadan devam ediyor. Duran hiçbir yatırımımız bulunmamakta. Verdiğimiz tüm sözleri 2023'e kadar tutacağız."

Antalyalılardan gelen sorunlara, taleplere gözlerini, kulaklarını asla kapatmadıklarını ve kapatmayacaklarını kaydeden Taş, "Milletimizin derdi bizim derdimizdir' dedik. Bu dertleri, sıkıntıları yetkililere aktarıyoruz ve sorunların çözümü için müdahale ediyoruz." diye konuştu.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin siyasi bir şova dönüştüğünü öne süren Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamer Karadağlı olayında bir hususun altını çizmek istiyorum. Orada gerçekleşen diyalogda da çok üzüldüğüm bir konu var. Altın Portakal yıllardır Antalya'mızın bir değeri. Bugün festivalin siyasetle gündeme gelmesi, bir sanatçının orada siyaset yapması yanlış. Tamer Karadağlı'nın da o sanatçıya tepki göstermesi kesinlikle yerinde ve doğrudur. Altın Portakal siyaset yapma yeri değildir. Siyaset yapma yeri burasıdır, il başkanlıklarıdır. Siyaset yapmak isteyen partilerde siyaset yapsın. Altın Portakal Film Festivali'nin sanatın dışında şanssız kötü bir olayla gündeme gelmesini ben yadırgadım. Bu Antalya'mız için maalesef utanç tablosudur. Festival, Antalya'nın tarihiyle, doğasıyla, sanatıyla, turizmiyle gündeme gelmesi gereken sanat mecrasıdır. Altın Portakal siyaset yapma yeri, birilerinin şov yapma yeri değildir. Menderes Türel döneminde Altın Portakal'ın ivmesi yükselmişti. Altın Portakal'da sanat konuşulmuştu. Bugün festival Antalya'nın tanıtımına, turizmine, sanatına, tiyatrosuna, sinemasına katkı sağlamak yerine siyasi ucuz polemiklerle gündeme gelmektedir."

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e "Altın Portakal için ne kadar harcadın?" ve "Festivalde kendi reklamına ne kadar harcadın?" şeklinde sorular yöneltmek istediğini aktaran Taş, "Festival, Antalya'nın, Türkiye'nin değeridir. Festival, Böcek'in arka bahçesi değildir. Böcek, reklam yapmak istiyorsa Altın Portakal ile değil yaptığı hizmetlerle yapsın. Altın Portakal yerine sayın Böcek'in binlerce afişini gördük. Kendi tanıtımını yapmak istiyorsa köprülü kavşakların üzerine kendi resimlerini assın, trafiği rahatlatsın." ifadelerini kullandı.

Taş, Antalya'nın önemli bir trafik sorununun olduğuna dikkati çekerek "CHP, 2,5 yılda Antalya'yı 2002 öncesine çevirdi. Acilen üst, alt geçit ve yeni trafik düzenlemelerine ihtiyaç var. Tramvayı da tamamlayamadılar. Belediyenin hesaplarında tramvayın parası mevcuttur. Trafiği mahvettiniz, bari şu tramvayı toplu taşımayı çözün de insanlar nefes alsın. Hem sorunu hem çözümü söylüyorum. Tramvayı bitireceksiniz aynı zamanda alternatif güzergahlarla alt ve üst geçit inşaatlarına başlayacaksınız. Aldığınız kredileri nerelere kulandınız? Yeni yapılan bir yatırım göremiyoruz. Hangi projenin ihalesini gerçekleştirdiniz? 77 projenin kaç tanesini tamamladı?" değerlendirmesinde bulundu.

Manavgat'ta Türkiye'nin en büyük yangınının yaşandığını hatırlatan İbrahim Ethem Taş, "3 bin 600 afetzedeye 15 bin lira kira, 50 bin lira eşya desteği verdik. Bununla birlikte hayvanları yananlara, hayvanları teslim edildi. 1410 tane ev TOKİ, AFAD tarafından yapılacak. Evlerin ihaleleri tamamlandı. Manavgat'ta iki tane ev sahibine teslim edildi." yorumunu yaptı.

Taş, EXPO 2016 alanı için film stüdyosu platosu kurulmasıyla alakalı büyük bir yatırımcının geldiğini dile getirerek "Heyet 4 defa EXPO alanını gezdi, detaylı çalışma yaptı. Projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. Bu konuyu yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

Taş, parti olarak Antalya'da en yakın rakipleri CHP'nin 5 puan önünde olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya Taş'ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, İl Sekreteri Ferah Ünal, İl Başkan Yardımcıları Ali Bulut, Mahmut Boztepe ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Balakan da katıldı.

Tamer Karadağlı, Altın Portakal, Siyaset, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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