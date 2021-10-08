AK Parti'den Büyükşehir Belediyesine trafik sorunu eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir'in trafik sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in trafik sorununun gün güne daha kötü bir hal aldığını belirterek, Eskişehir'de toplu taşımanın yanlış planlandığını savundu.

Kentte yeni faaliyete geçen toplu taşıma hatları nedeniyle trafiğin gitgide sıkıştığını belirten Gücüyener, şunları kaydetti:

"Toplu taşımada yoğunluk ve sıkıntı olduğu gibi toplu taşıma hatları sebebi ile araç trafiğinde de büyük sıkıntı oluşmuştur. Belediye otoparklarla ilgili görevini de yerine getirmemektedir. İlimizde merkezi caddelerin büyük çoğunluğunda ücretli yol kenarı otopark uygulaması yapılmaktadır. Yollar ücretli otopark olarak kullanılmakta bu hem araç yolunu daraltmakta hem de park eden araçların giriş çıkışları trafiği engellemektedir. Binalara yeterli otoparkı varsa ancak ruhsat verilmesi gerekirken otoparksız binalara belediyeye otopark ücreti yatırmaları karşısında fakat otopark yeri göstermeden ruhsat verilmektedir. Belediyeler topladıkları bu para ile yeni otopark yapıp, ücretsiz istifadeye sunmak yerine az sayıda otoparkı yap, işlet devret ile inşa ettirip ücretli kullanıma sunmaktadır. Halkın istifadesine ücretsiz otopark sunulması gerekirken sunulmaması bir yana, bu otoparklara araçlara park etmek zorunda kalsın diye yakın mesafeleri dubalarla örülmekte yollar kullanılamaz hale getirilmektedir."

AK Parti grubu olarak dava açtıkları son imar değişikliklerine bakıldığında Emek Mahallesi'nde bir otopark alanının tamamen ticari alan yapıldığının görüldüğünü öne süren Gücüyener, şöyle devam etti:

"Bu alanlara uzak mesafelerde eşdeğer alan ayırmakta çözüm değildir. Pek çok kamusal alan konut alanına ve ticaret alanına dönüştürülmüş otopark ihtiyacının parselinde çözüleceği iddia edilmiştir. Eskişehir'de yer altı otoparkı uygulaması ne kadar yaygındır ki büyük bir cesaretle hala yoğunluk artışı önerilmektedir. Eskişehir'in trafik sorunu vardır. Hala imar planları ile yoğunluk artışı yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ise belli ki trafik sorunu yoktur. Bugün gidecek yol bulamama sebebimiz olmayan otoparklardır."