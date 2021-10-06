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AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü - Son Dakika

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü

06.10.2021 19:41
AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın hastanede hayatını kaybeden eşi toprağa verildi.

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın hastanede hayatını kaybeden eşi toprağa verildi.

Boynukara'nın Ankara'da bir süredir tedavi gören eşi Ümmühan Boynukara hayatını kaybetti.

Ümmühan Boynukara'nın cenazesi, Adıyaman Abuzer Gaffari Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü - Son Dakika
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