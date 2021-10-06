AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın acı günü - Son Dakika

Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar , siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Boynukara'nın Ankara 'da bir süredir tedavi gören eşi Ümmühan Boynukara hayatını kaybetti.

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi

Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra

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