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AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı

16.10.2021 15:29
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü İilçesinde toplam değeri 60 milyon lirayı bulan ve 18 ay içerisinde gerçekleşecek 4 projenin tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü İilçesinde toplam değeri 60 milyon lirayı bulan ve 18 ay içerisinde gerçekleşecek 4 projenin tanıtım toplantısına katıldı.

Günay, düzenlenen etkinlikte, İnönü ilçesinde gerçekleşen ve 18 ay içerisinde gerçekleşecek 60 milyon liralık 4 projenin tanıtım programına, ilçe kaymakamımız Rümeysa Sena Kurt ile birlikte katıldıklarını belirterek, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın dört bileşenini de kapsayan söz konusu projelerin ilçenin çehresini değiştireceğini ve refah düzeyini artıracağını söyledi.

Milletvekili Günay, İnönü Bal Ormanı Projesi kapsamında 9,5 ton bal üretimi gerçekleştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hedef 50 ton bal. İlçe Tarım ve Orman, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İnönü Belediyesi ile yapılan Arıcılık ve Arı Yetiştiriciliği kursunu tamamlayan 28'i kadın toplam 80 kursiyer sertifikalarını aldılar. SOGEP Projeleri kapsamında BEBKA tarafından desteklenecek Manda Oteli ile Girişimcilik Destekleniyor Projesinin protokol imza törenine katıldık. Türkiye'de ilk kez kurulacak Manda Oteli ile İnönü'de yaşayan ve mandacılıkla uğraşan adın ve gençlerin mandaları TSE standartlarında yetiştirilecek. İnönü manda yoğurdu, kaymağı ve tereyağı birlik markası altında tüm Türkiye'ye satılacak. 2 Temmuz'da ihalesi gerçekleşen, inşaatı hızla devam eden TOKİ projesi çalışmalarını yerinde inceledik. İnönü İsmetpaşa Mahallesi 126 konut, 2 dükkan, 1 camiden oluşan TOKİ projesi bir yıl içinde bitecek."

Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ise şunları söyledi:

"Yüzyıllık projeler ortaya koyuyoruz. Gece gündüz demeden sürdürülebilir projeler üretmeye ve bu projeleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Projelerimize destek veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve diğer ilgililere şükranlarımı sunuyorum."

Emine Nur Günay, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt ve beraberlerindeki heyet proje alanlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, İnönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İnönü ilçesinde proje tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
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