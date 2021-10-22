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AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

22.10.2021 08:58
AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul'da 97 yaşında vefat eden eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz'un cenaze törenine katıldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul'da 97 yaşında vefat eden eski Milli Eğitim Bakanlarından, Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz'un cenaze törenine katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Avcı, Orhan Oğuz'un Anadolu Üniversitesi'ni kurmakla kalmadığını, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinden doğan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin de önünü açtığını hatırlattı.

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un Milli Eğitim Bakanlığı görevindeki katkılarına da değinen Nabi Avcı, başta ailesi olmak üzere, talebelerine, Eskişehir halkına sabırlar diledi.

Cenaze töreninin ardından AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ile göreve yeni atanan Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Avcı, Odunpazarı ile ilgili anılarını da beraberindeki heyet ile paylaştı.

Anadolu Ajansı Eskişehir Ofisi'nin yeni yerini de ziyaret eden Nabi Avcı, Emine Nur Günay ve İl Başkanı Zihni Çalışkan ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim'de Eskişehir'e yapacağı ziyaretle ilgili bilgiler verdi ve Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı diledi.

Milletvekili, Orhan Oğuz, Nabi Avcı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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