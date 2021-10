AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kandemir ve Dağ basın toplantısı düzenlendi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "CHP'nin vesayet dilini ve yalan siyasetini alışkanlık haline getirdiğini, bunun Millet İttifakı arasında da hızla yayıldığını" söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kandemir ve Hamza Dağ, parti genel merkezinde düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Siyasi cinayetler işleneceği iddialarının gündeme getirildiğini hatırlatan Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından memur ve bürokratlara yönelik tehditlerin ortaya konulduğunu belirtti.

Bunların siyasi ortamı germeye dönük hamle olduğunu vurgulayan Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili avukatları aracılığıyla yargıya başvurduğunu anımsattı.

Dağ, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuoyuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, siyasi cinayet iddialarına yönelik 2016'da da açıklama yaptığını hatırlatan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun bir süredir çektiği videoları kamuoyuyla paylaştığına işaret etti. Hamza Dağ, "Bir videosunu da PKK ve FETÖ'ye ayırmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

HDP'nin TBMM'ye gelecek tezkerelere ilişkin "hayır" oyu kullanılmasına yönelik muhalefet partilerine çağrı yaptığının belirtilmesi üzerine Dağ, askerlerin yurt dışında görev alabilmesi için Meclise tezkere sunulması gerektiğini bildirdi.

Dağ, bu tezkerelere yönelik HDP'nin ittifak ortaklarına çağrı yaptığını, bu çağrıya nasıl cevap verileceğinin görüleceğini dile getirdi.

PKK'ya, DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonların ortaya konulduğunun altını çizen Dağ, operasyonların devam etmesi, terörün ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Hamza Dağ, bu konudaki tezkerelerin Meclise geleceğini, nasıl bir tavır sergileneceğinin görüşmeler sırasında görüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, partileri ittifakları şeffaf şekilde yapmaya sevk ettiğini anlatan Dağ, bunun da birbirine benzemeyen muhalefet partilerinin siyaset ortaya koyamamasına sebebiyet verdiğini, muhalefetin eski sistemi özlediğini vurguladı.

Sosyal medya platformlarıyla ilgili soru üzerine Dağ, sosyal medya platformlarıyla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olmadığını, yalan ve dezenformasyonun ortadan kaldırılması ve azaltılması için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Hamza Dağ, "Erken seçim çağrısı muhalefet tarafından sürekli dile getiriliyor. Uzun zamandır azaldı. Çünkü bu konudaki beklentilerin ortaya çıkmadığını görmüş oldular. Muhalefetin, kendi içindeki farklılıkları, çekişmeleri, kavgaları ortadan kaldırmak, uzun süre de bunu yürütemeyeceği için böyle bir çağrısı var. Bu çağrının gerçekleşmesi mümkün değildir." şeklinde konuştu.

"Bizim için de sürpriz olmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise muhalefet partilerinin bir süredir savrulma yaşadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının tesadüf olmadığını, ana muhalefet liderinin CHP'nin siyasal refleksini bir kez daha bize hatırlattığını, bizim için de sürpriz olmadığını ifade etmek isterim. Bu yeni değil. CHP, her dönem, her fırsatta vesayetin dilini kullanıyor. Böyle bir siyasi harekettir. Son dönemde söylediği her şey CHP'nin kendi özüne dönüştür."

CHP'nin toplumu nefrete davet eden bir siyaset dili inşa etmeye çalıştığını aktaran Kandemir, bunu kaygıyla izlediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler işleneceğine yönelik iddialarda bulunduğunu, bürokrasiye dönük "başkaldırı" çağrısı yaptığını söyleyen Kandemir, bunun bir CHP geleneği olduğunu kaydetti.

"Yalan siyasetinin tuz buz olacağını seçimlerde göreceğiz"

Yaşananların Türkiye siyaseti açısından üzüntü verici olduğuna dikkati çeken Kandemir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP son dönemde sadece vesayet dilini değil, yalan siyasetini de alışkanlık haline getirmiş bir siyasi hareket. Bu, muhalefet partileri arasında, Millet İttifakı arasında hızla yayılır hale geldi, koronavirüsten daha hızlı yayılıyor. Eskiden siyasetin bir ilkesi vardı. Bir şeyi yanlış söylüyorsunuz, yanlış bilgi edinmişseniz hiç değilse çıkıp bununla yüzleşip, yarım ağız da olsa özür dilerdi siyaset. Bugün ne Kılıçdaroğlu'nda, ne de ittifak ortaklarında böyle bir şey görüyoruz. Bu nefret dili ve yalan siyasetinin gerçek ve hakikat karşısında tuz buz olacağını seçimlerde göreceğiz."

AK Parti'nin oy oranlarının da muhalefetin diline dolandırıldığını söyleyen Kandemir, AK Parti'nin büyük bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yerinde, her mahallesinde AK Parti siyasetini anlatmaya devam edeceklerini bildiren Kandemir, partilerinin yeni bir siyaset dili inşa ettiğini aktardı.

AK Parti'nin gönüllere talip olduğunu ifade eden Kandemir, partilerinin toplumun her kesiminden üyeye sahip olduğuna değindi.

Erkan Kandemir, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin üye sayısı CHP'nin oy oranından daha yüksektir. Sadece üyelerimiz bize oy verseler CHP'den daha fazla oy alan bir siyasi hareketiz. AK Parti'nin, 2023 seçimlerine giderken bugün 11,5 milyona yaklaşan üyesi 15 milyona tamamlanmış olacak. Bir seferberlikle, üyelerimizle birlikte 2023 seçimlerine AK Parti damgasını vurmuş olacak. Biz milletimizin hissiyatını takip eden ve buna ortak olan bir siyasi hareketiz. Milletimizin sıkıntılarını Genel Başkanımıza aktarmak teşkilatların vazifesi. Gerek teşkilatlarımız, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımızın arasında dolaşan tebdili kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve genel başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız."

Soru üzerine Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde çeşitli illere ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

Erdoğan'ın diğer siyasi parti liderlerinden farklı olduğunu ifade eden Kandemir, "Bizde tiyatro olmaz. Şimdi İYİ Parti'de görüyoruz, Sayın Akşener bir yere gidiyor ya da Meclis kürsüsüne birini davet ediyor. Bir bakıyorsunuz bir tiyatronun parçası. Bizde öyle tiyatrolar olmaz." diye konuştu.