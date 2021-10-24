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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu

24.10.2021 22:01

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Haziran 2023'te seçime gidiyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Haziran 2023'te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok." dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, Avni Akyol KYK Konferans Salonu'nda toplandı.

Ali İhsan Yavuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "makama" değil "davaya" bağlı olduklarını söyledi.

Makamlar olmasa da emek vermeyi ve alın teri dökmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yavuz, "AK Parti'yi tam manasıyla parti yapan içindeki o değişim beklentisini iyi yapmasıdır. Bizler makamlara bağlı değiliz. Makamlar bizim için birer hizmet aracı olabilir. Bizler siyaseti böyle yapmaya çalışırken birileri çok kirli siyaset yapmaya çalışıyor, yalanın siyasetini, siyaset sanıyor." diye konuştu.

IMF'nin büyüme rakamlarını revize etiğini aktaran Yavuz, "Küresel ekonominin büyüme oranı yüzde 6'dan 5,9'a düşürüldü. Amerika'nın büyüme oranını yüzde 7'den 6 'ya düşürdü. Almanya'nın büyüme oranını yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e düşürdü ama bizi 5,8'den 9 oranına doğru revize etti. Bizim büyüme oranımız daha da fazla olacak." ifadelerini kullandı.

"Bal gibi aday olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçileceğine inandığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"CHP kafası diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olamaz, erken seçim olmazsa.' Bazı arkadaşlarımız da diyor ki 'Olsun, birkaç gün erken seçim yaparız'. Alakası yok arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim. Merak etmeyin, zerre şüphe yok. Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın. Haziran 2023'te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok."

Ayşe Keşir'in konuşması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de konuşmasında Düzce'ye yapılan yatırımları hatırlattı.

Sadece sağlık konusunda Düzce'nin son 3 yılda 63,8 milyon lira yatırım aldığını aktaran Keşir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan ikinci doz aşılamada Düzce'nin mavi kategoriye girmesi için ise daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu

Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanı, AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Düzce'de konuştu - Son Dakika
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