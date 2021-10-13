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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti

13.10.2021 21:12

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Mardin Valiliğinde karşılanması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a çiçek verilmesi AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un şeref defterini imzalaması AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşmesi MARDİN -...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Mardin Valiliğinde karşılanması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a çiçek verilmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un şeref defterini imzalaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşmesi MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Numan Kurtulmuş, Mahmut Demirtaş, AK Parti, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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