Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

30.10.2021 15:34
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz, Türkiye ve KKTC olarak et ve kemik gibiyiz, birbirimizden asla ayrılamayız." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz, Türkiye ve KKTC olarak et ve kemik gibiyiz, birbirimizden asla ayrılamayız." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, davetli olduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım, Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak daha önce defalarca KKTC'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak bu kez ise AK Parti Genel Başkanvekili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletmek, kurultay coşkusuna ortak olmak için KKTC'ye geldiğini söyledi.

Yıldırım, UBP'nin yönetim kadrosunun da belirleneceği kurultaya iştirak etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek başarılı bir kurultay olmasını diledi.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsız yaşadığına ve mücadele verdiğine işaret eden Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin de Türk milletinin fıtratına uygun bir hayat sürdüğünü söyledi.

Yıldırım, "450 yıldır bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayan her kardeşimin üzerinde şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı var. Onlar huzur ve güven içinde yaşadığınız bu toprakların bedelini kanlarıyla, canlarıyla ödediler. Rabb'im hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun." dedi.

Akdeniz'in kalbi Kıbrıs'ın, Anadolu'nun ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Yıldırım, "KKTC bayrağı altında yaşayan siz kardeşlerimizin, barış içinde, hür ve bağımsız yaşamaları bizim milli davamızdır. Biz siyaset gözetmeksizin KKTC'li kardeşlerimizin her meselesini, derdini kendi derdimiz olarak görürüz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaptığımız gibi şartlar ne olursa olsun, her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunduk, bundan böyle de savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Milli davaya zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğinize adım gibi eminim"

Yıldırım, UBP'nin KKTC'yi istiklale kavuşturmak ve istikbalini temin etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türklerini bağımsızlığına kavuşturmak için ömrünü vakfetmiş bir mücahit olduğuna vurgu yapan Yıldırım, UBP ve KKTC'nin Denktaş'ın en büyük iki mirası olduğunu belirtti.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Asıl olan, ulusal birliğimizdir, kardeşliğimizdir, Türkiye-KKTC'nin el ele, kol kola, omuz omuza ilelebet yolculuğudur. Karşılaştığınız sorunları, demokrasi kültürü içinde, ortak akılla, birlik ve dayanışmayla çözecek tecrübeye UBP olarak sahip olduğunuza inancım tamdır. KKTC'yi siyasi istikrarsızlığa sürükleyip, milli davaya zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğinize adım gibi eminim."

Kıbrıs'ın Türkiye için siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizen Yıldırım, "Biz, Türkiye ve KKTC olarak et ve kemik gibiyiz, birbirimizden asla ayrılamayız." dedi.

Yıldırım, 50 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs meselesinde bir arpa boyu yol alınamadığına işaret ederek bu süre zarfında Rumların zihniyetinin hiç değişmediğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Rumların, Kıbrıs Türkü'nü bir sığıntı, bir azınlık olarak görmekten vazgeçmedikçe bu işin (Kıbrıs meselesi) çözümünün olmayacağını hepimiz biliyoruz. 2017'de buradan, sizin tarafınızdan, 'artık bu beyhude müzakereler bitirilsin, eşit egemenlik temelinde iki devletin varlığı kabul edilsin' şeklinde yükseltilen ses, her yerde yankılandı. Bu ses, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, dosta-düşmana en açık şekilde beyan edildi." diye konuştu.

"Türkiye'nin garantörlüğü ilelebet devam edecektir"

KKTC'nin hukuksuz gasbedilmiş haklarının geri alınması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Yıldırım, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, tüm Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.

Yıldırım, hiçbir soruna çözüme üretemeyen Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs meselesinde çaresiz kaldığını belirterek "Artık yeni bir sayfa açılmıştır. BM'nin bundan böyle Kıbrıs meselesinde bütün geçmiş ezberlerin geçersiz olduğunu kabul edip yeni parametreleri, eşit egemenlik sağlanmış 2 devlet temelinde çözüm yönünde inisiyatif alma zamanı gelmiştir. Eminim ki, er veya geç bu süreç başlatılacaktır. Bunun için bir yandan KKTC bir yandan Türkiye bütün dünyada daha etkin bir çalışma ortaya koyarak haklı davamızı zaferle sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin kaderinin hiçbir zaman Rum kesiminin merhametine bırakılamayacağına işaret eden Yıldırım, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ile Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin Türkiye'nin garantisi altında olduğunu da sözlerine ekledi.

Yıldırım, "Türkiye'nin garantörlüğü ilelebet Kıbrıs Türkü'nün huzuru ve güveni için devam edecektir, bunu herkesin kafasına yazması gerekir." dedi.

Yıldırım, kurultayda yarışacak 3 genel başkan adayının da çok değerli olduğunu belirterek hepsine başarılar diledi.

UBP 22. Olağan Kurultayı 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurultayın açılış programına, Yıldırım'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, CUBP Genel Başkanı Ersan Saner, bazı bakan ve milletvekilleri, UBP Genel Başkan Adayları Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre, partililer ve davetliler katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti, Türkiye, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

KDK'den internetten satışlarda kullanılan poşetler için yeni karar:: Alternatif taşıma ekipmanı sunulmalı 15:38 KDK'den internetten satışlarda kullanılan poşetler için yeni karar:: Alternatif taşıma ekipmanı sunulmalı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu 15:32 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz 15:20 AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı 15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü 15:02 Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine 13:09 Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine "özel hastanelere ücret ödemeyin" uyarısı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri
15:32 Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı
15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
15:03 Bıçaklı kavgada yaralayan da yaralanan da kaçtı
15:01 Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü
14:58 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler         
15:39
Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı         
15:33
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu         
15:19
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 15:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement