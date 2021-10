AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, KKTC'de UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Biz, Türkiye ve KKTC olarak et ve kemik gibiyiz, birbirimizden asla ayrılamayız." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, davetli olduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Yıldırım, Bakan, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak daha önce defalarca KKTC'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak bu kez ise AK Parti Genel Başkanvekili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletmek, kurultay coşkusuna ortak olmak için KKTC'ye geldiğini söyledi.

Yıldırım, UBP'nin yönetim kadrosunun da belirleneceği kurultaya iştirak etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek başarılı bir kurultay olmasını diledi.

Türk milletinin tarih boyunca bağımsız yaşadığına ve mücadele verdiğine işaret eden Yıldırım, Kıbrıs Türklerinin de Türk milletinin fıtratına uygun bir hayat sürdüğünü söyledi.

Yıldırım, "450 yıldır bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşayan her kardeşimin üzerinde şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı var. Onlar huzur ve güven içinde yaşadığınız bu toprakların bedelini kanlarıyla, canlarıyla ödediler. Rabb'im hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun." dedi.

Akdeniz'in kalbi Kıbrıs'ın, Anadolu'nun ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Yıldırım, "KKTC bayrağı altında yaşayan siz kardeşlerimizin, barış içinde, hür ve bağımsız yaşamaları bizim milli davamızdır. Biz siyaset gözetmeksizin KKTC'li kardeşlerimizin her meselesini, derdini kendi derdimiz olarak görürüz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaptığımız gibi şartlar ne olursa olsun, her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunduk, bundan böyle de savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Milli davaya zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğinize adım gibi eminim"

Yıldırım, UBP'nin KKTC'yi istiklale kavuşturmak ve istikbalini temin etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türklerini bağımsızlığına kavuşturmak için ömrünü vakfetmiş bir mücahit olduğuna vurgu yapan Yıldırım, UBP ve KKTC'nin Denktaş'ın en büyük iki mirası olduğunu belirtti.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Asıl olan, ulusal birliğimizdir, kardeşliğimizdir, Türkiye-KKTC'nin el ele, kol kola, omuz omuza ilelebet yolculuğudur. Karşılaştığınız sorunları, demokrasi kültürü içinde, ortak akılla, birlik ve dayanışmayla çözecek tecrübeye UBP olarak sahip olduğunuza inancım tamdır. KKTC'yi siyasi istikrarsızlığa sürükleyip, milli davaya zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyeceğinize adım gibi eminim."

Kıbrıs'ın Türkiye için siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizen Yıldırım, "Biz, Türkiye ve KKTC olarak et ve kemik gibiyiz, birbirimizden asla ayrılamayız." dedi.

Yıldırım, 50 yılı aşkın süredir devam eden Kıbrıs meselesinde bir arpa boyu yol alınamadığına işaret ederek bu süre zarfında Rumların zihniyetinin hiç değişmediğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Rumların, Kıbrıs Türkü'nü bir sığıntı, bir azınlık olarak görmekten vazgeçmedikçe bu işin (Kıbrıs meselesi) çözümünün olmayacağını hepimiz biliyoruz. 2017'de buradan, sizin tarafınızdan, 'artık bu beyhude müzakereler bitirilsin, eşit egemenlik temelinde iki devletin varlığı kabul edilsin' şeklinde yükseltilen ses, her yerde yankılandı. Bu ses, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, dosta-düşmana en açık şekilde beyan edildi." diye konuştu.

"Türkiye'nin garantörlüğü ilelebet devam edecektir"

KKTC'nin hukuksuz gasbedilmiş haklarının geri alınması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Yıldırım, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, tüm Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.

Yıldırım, hiçbir soruna çözüme üretemeyen Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs meselesinde çaresiz kaldığını belirterek "Artık yeni bir sayfa açılmıştır. BM'nin bundan böyle Kıbrıs meselesinde bütün geçmiş ezberlerin geçersiz olduğunu kabul edip yeni parametreleri, eşit egemenlik sağlanmış 2 devlet temelinde çözüm yönünde inisiyatif alma zamanı gelmiştir. Eminim ki, er veya geç bu süreç başlatılacaktır. Bunun için bir yandan KKTC bir yandan Türkiye bütün dünyada daha etkin bir çalışma ortaya koyarak haklı davamızı zaferle sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin kaderinin hiçbir zaman Rum kesiminin merhametine bırakılamayacağına işaret eden Yıldırım, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ile Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin Türkiye'nin garantisi altında olduğunu da sözlerine ekledi.

Yıldırım, "Türkiye'nin garantörlüğü ilelebet Kıbrıs Türkü'nün huzuru ve güveni için devam edecektir, bunu herkesin kafasına yazması gerekir." dedi.

Yıldırım, kurultayda yarışacak 3 genel başkan adayının da çok değerli olduğunu belirterek hepsine başarılar diledi.

UBP 22. Olağan Kurultayı 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurultayın açılış programına, Yıldırım'ın yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, CUBP Genel Başkanı Ersan Saner, bazı bakan ve milletvekilleri, UBP Genel Başkan Adayları Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre, partililer ve davetliler katıldı.