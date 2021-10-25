AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Samandağ'daki hastane inşaatını inceledi - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ'da yapımı süren 140 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Hastanene inşaat alanını gezen Yayman, çalışmalar hakkında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şafak Miçooğulları'ndan bilgi aldı.

Yayman, gazetecilere, hastane inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Samandağ ilçesine yakışır bir hastane yapıldığını ifade eden Yayman, şöyle devam etti:

"Samandağ yeni devlet hastanesinde artık son aşamadayız ve gerçekten çok büyük heyecanımız var. Muhteşem bir hastaneyi arkamızda görüyorsunuz. Ben buradan bir müjdeyi vermek istiyorum. Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca bu hastanenin açılışı için gelecek. Onun programına uygun bir şekilde bir açılış programları düzenliyoruz. İnşallah işlerimizi en kısa sürede toparlayacağız hastanemizin yüzde 90 işlerimiz bitmiş durumdadır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın bizim yaparsa AK Parti yapar sözümüz sözde değil özde olduğunu bu hastane ortaya koyuyor bizi bu konuda tenkit edenlere en büyük cevabımız Samandağ devlet hastanesi."

Samandağ Hastanesi Baş Hekimi Hamit Harbelioğlu da, yeni hastanenin 140 yataklı, 26 yoğun bakım, 8 yeni doğan ve 24 kişilik acil servis gözlem yatakları ile modern bir hastanenin yapıldığını kaydetti.

İncelemeler sırasında Yayman'a, AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Semir Özdemir de eşlik etti.