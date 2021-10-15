AK Parti İlçe Başkanı Kuzucu havalimanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, ilçede yapımı devam eden havalimanı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Amasya-Merzifon Havalimanı terminal binasının inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Kuzucu, çalışmaların tamamlanmasıyla Merzifon'un güzel bir eser daha kazanacağını söyledi.

Terminal binasının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yenilenme yoluna gidildiğini aktaran Kuzucu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yönetim Kurulumuz ile birlikte havalimanımızda yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. İnşaat çalışmaları esnasında havalimanımızın uçuşlara kapanmaması için özveriyle çalışan kıymetli müdürümüz ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kuzucu, yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak söz konusu çalışmanın Merzifon'a hayırlı olmasını diledi.