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AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: "Şu anda gündemimizde bir seçim yok" - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: "Şu anda gündemimizde bir seçim yok"

22.10.2021 23:55

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, seçimlerin 2023'te yapılacağını ve gündemlerinde seçim olmadığını ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, seçimlerin 2023'te yapılacağını ve gündemlerinde seçim olmadığını ifade etti.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı "Teşkilat Akademisi" eğitimleri kapsamında Kars'ta bulunan Ataş, bir kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ataş, burada yaptığı konuşmada, "Yarın ve ertesi gün Kars ve Ardahan'da düzenlenecek eğitimlere katılmak için geldik. Katılımcı arkadaşlara bir konuda bilgilerimizi aktarmak için Kars'tayız. Bu programlar 18-19 Aralık tarihlerine kadar kesintisiz devam edecek." dedi.

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Hakkari ve Van'da faaliyetlerin devam edeceğini dile getiren Ataş, "AK Parti bu ülkede 20 yıllık iktidar sürecinde milletimizi birçok güzel hizmetlerle buluşturmuş bir siyasi partidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize yaptığımız güzel hizmetlerden dolayı gurur duyuyoruz ve yapılan hizmetleri yeterli görmediğimiz için daha güzel hizmetlere inşallah bundan sonraki süreçlerde milletimizin bize destek ve teveccühü sürdüğü sürece bu hizmetleri yapmayı, sürdürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ataş, şunları kaydetti:

"Bu eğitim faaliyetleri yapılınca insanların akıllarına şu geliyor 'erken seçim mi var sahaya inildi' diye, hayır biz her zaman sahalarda olan bir partiyiz ama salgın sürecinde sahalara arzu ettiğimiz şekilde inemedik, bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de seçim haziran 2023 yılında inşallah yapılacak. Şu anda gündemimizde bir seçim yok, Türkiye'nin bana göre şu anda seçime ihtiyacı yok. İnşallah 2023 yılında gelecek 100 yılı şekillendirecek en önemli eşiği aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi yeni hizmetlerle buluşturmanın gayreti içinde olacağız. Görevimiz ne olursa olsun, bir nefer olarak onunla birlikte çalışmaktan bugüne kadar hep gurur duyduk, bundan sonra da o gurur tablosunu inşallah yaşamaya ömrümüzün sonuna kadar devam edecektir. Biz bu ülke için, vatan için, bu topraklar için, millet için hayatını vakfetmiş bir liderin önderliğinde bu çalışmaları sürdürmeye çalışıyoruz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: Şu anda gündemimizde bir seçim yok
AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: Şu anda gündemimizde bir seçim yok
AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: Şu anda gündemimizde bir seçim yok
AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: Şu anda gündemimizde bir seçim yok

Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: 'Şu anda gündemimizde bir seçim yok' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Ataş: "Şu anda gündemimizde bir seçim yok" - Son Dakika
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