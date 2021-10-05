AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç'tan KSÜ Rektörü Can'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ı ziyaret etti.

KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıç, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi alarak, ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Can da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı da hazır bulundu.