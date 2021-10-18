AK Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanlığınca basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 40-50 yıl önce yapıldığını, güçlendirme gerektiğini belirterek, bu okulun tamamen Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından yapılmasını arzu ettiklerini bildirdi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de ilde eksik olan hizmetlerden birisinin millet bahçesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 76 ilde millet bahçesi olduğunu anlatan Güneş, Karabük'e de İstasyon bölgesine millet bahçesinde olan ünitelerin gelmesi konusunda proje yapma çalışmalarının başladığını kaydetti.

İl Başkanı İsmail Altınöz ise önceki hafta Ankara'daki il başkanları toplantısında söz alarak Karabük ile ilgili 3 önemli konudaki sıkıntıları aştıklarını dile getirdi.

Karabük'ün girişindeki kavşak projesi, Beşbinevler'e yapılması planlanan hastane ve Yenice ilçesine getirilmesi planlanan doğalgaz ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli talimatları verdiğini vurgulayan Altınöz, "Vekillerimiz ile daha önce de bakanlıklarda defalarca bu konuları takip etmiştik. Bu 3 önemli olayı sizin aracılığınız ile de kamuoyuyla paylaşmış olacağız." diye konuştu.