AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, muhtarlarla siyasi parti ayrımı yapmaksızın her konuda işbirliği içerisinde olduklarını bildirdi.

Minsolmaz, Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar ile bir restoranda bir araya geldi.

19 Eylül Muhtarlar Günü'nü kutlayan Minsolmaz, muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Minsolmaz, muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Programa AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Tuzcu, Lüleburgaz Köy ve Mahalle İdareleri Muhtarlar Derneği üyesi muhtarlar katıldı.