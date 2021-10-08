Üye Girişi
AK Parti'li Binali Yıldırım, Erzincan'da annesinin adı verilen yüksekokulun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Binali Yıldırım, Erzincan'da annesinin adı verilen yüksekokulun açılışında konuştu Açıklaması

08.10.2021 14:57
AK Parti'li Binali Yıldırım, Erzincan'da annesinin adı verilen yüksekokulun açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 28 Şubat döneminde meslek okullarının kapatıldığını, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçildiğini ve şimdilerde bunun sıkıntısını yaşadıklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 28 Şubat döneminde meslek okullarının kapatıldığını, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçildiğini ve şimdilerde bunun sıkıntısını yaşadıklarını belirtti.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever iş insanı Özcan Halaç tarafından yaptırılan ve annesinin adı verilen Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulunun açılışında yaptığı konuşmada, ülkede yapılan sağlık yatırımlarından bahsetti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şehir hastanelerinin ülkeye katkılarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Birçok ülkede acil servisler çöktü ve hizmet veremediler. Ama biz elhamdülillah bütün vatandaşlarımızın tedavisini yapmanın yanı sıra 156 ülkeye elimizi uzattık, destek verdik, onların yardımına koştuk. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı okullarımız kapandı ama tek fark var, Türkiye'nin her tarafını doğusunu, batısını akıl yolları ile internet ağı ile donattığımız için yüz yüze eğitimin yerini tutmasa bile EBA gibi sistemlerle ve diğer sistemlerle uzaktan internet üzerinden eğitim devam etti ve öğrenicilerimiz yıl kaybetmediler. Bu da bugün sahip olduğumuz teknolojinin bize verdiği bir imkan."

Yıldırım, bir virüsün tüm dünyayı dize getirdiğine işaret ederek hiçbir teknoloji ve zenginliğin bu salgının üstesinden gelemediğini anlattı. Şehir hastanelerinin bu süreçteki önemine vurgu yapan Yıldırım, "O yüzden biz şehir hastanelerini yapınca anlamsız şekilde bizi yerden yere vuranların şimdi kulağı çınlasın. O şehir hastaneleri olmasaydı, Türkiye bu korona belasını bu kadar hafif atlatamazdı." dedi.

"'İmam hatipleri yok edeceğiz' diye bütün meslek okullarını kapattılar"

Meslek okullarının önemine de dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki 28 Şubat döneminde bir ön yargıdan, bir takıntıdan dolayı 'İmam hatipleri yok edeceğiz.' diye bütün meslek okullarını kapattılar ve buradaki meslek erbabının, meslek sahiplerinin yetişmesinin önüne geçtiler. Şimdi bunun sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden son yıllarda biz meslek yüksekokullarına, meslek okullarına daha fazla önem veriyoruz. Özellikle organize sanayi bölgelerine de meslek liselerinin açılması için teşvikler veriyoruz."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanını da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek "Bu açıdan okulumuzun sağlık sektöründeki ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağını en iyi şekilde hazırlayacağına, bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Hayırsever iş insanı Özcan Halaç da sağlık meslek yüksekokulunun hizmete girmesinden dolayı duyduğu memnuiyeti dile getirerek "Özellikle pandemi ve sağlığa ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde sağlığa yapılan her türlü yatırım, özellikle arayıp da bulamadığımız bir şey. İklim şartlarının elverişli olmamasına rağmen inşaatı kısa sürede bitirdik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yüksekokulun açılışı yapıldı. Törene, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, iş insanı Aydın Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Binali Yıldırım, 28 Şubat, Erzincan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Binali Yıldırım, Erzincan'da annesinin adı verilen yüksekokulun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak 15:31 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
16:02 Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
15:30 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak
15:23 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:15 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler
15:09 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:08 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
15:08 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor         
16:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu         
15:24
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 16:21:19. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Binali Yıldırım, Erzincan'da annesinin adı verilen yüksekokulun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement