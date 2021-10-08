AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ ÜLKEMİZİN PARÇALANMAYA GÖTÜRÜLMESİNİ İSTEMİYORUZ - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Yerel yönetim özerklik şartlarını tanıyın' diyorlar. Yerel yönetim özerklik şartları, bize Avrupa Birliği'nin dayattığı bir şart. Bu şartlar içinde belediyelerin merkezi idarelerden kopartılması var, vergi toplayabilme özgürlüğü var, yurt dışı ile temas var. Ülkemizin bölünüp, parçalanmaya götürülmesini asla istemiyoruz. Ne yazık ki bunu ana muhalefet lideri söylüyor. Kimse de arkasında önünde ne var, diye dikkat etmiyor dedi.

Erciyes Kongre Merkezi'ndeki Anadolu Aslanlar İş Adamlar Derneği (ASKON) 3'üncü Olağan Genel Kurulu'na; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve dernek üyeleri katıldı. Genel Kurul'da konuşan AK Parti'li Özhaseki, Ticaret sözü Kayseri'ye yakışan bir söz. Günümüzde Kayseri ticaret şehri olma vasfını devam ettiriyor. 4 sanayi bölgesi ile Kayseri çevrenin yıldızı olarak parlamaya devam ediyor. Belediyelerin ve müteşebbis insanların faydasının bunda önemi çok büyüktür. Günümüze damgasını vurun en büyük olgu değişim olgusudur. Bu olguyu hiç kimse ıskalamamalı. Son 30 yılda yaşadığımız bu değişim geride kalan 1000 yıla bedel. Aklımıza gelen her alanda değişim var. Biz bu değişimi doğru anlar ona göre uygun davranırız. Değişime uymaz isek nispi olarak yok oluruz. Kayseri'de kapalı çarşı ticaretin kalbiydi ancak şimdi değişimle AVM'ler aldı. Bu değişimi herkes kendi mesleğinde düşünmek zorunda diye konuştu.

Terör konusuna değinen AK Parti'li Özhaseki, Ülke olarak bin bir zorluklarla mücadele eden bir neslin torunlarıyız. Fitne ocakları bir türlü bitmedi. Üniversite yıllarımda bunu gördüm. PKK denen terör örgütü öyle şımardılar ki 2014'te çukur kazıp bağımsızlığının ilanına kadar gittiler. Şimdi de müttefikleri ile beraber şu sözleri çok söylüyorlar; 'Yerel yönetim özerklik şartlarını tanıyın' diyorlar. Yerel yönetim özerklik şartları, bize Avrupa Birliği'nin dayattığı bir şart. Bu şartlar içerisinde belediyelerin merkezi idarelerden kopartılması var, vergi toplayabilme özgürlüğü var, yurt dışı ile temas var. Ülkemizin bölünüp, parçalanmaya götürülmesini asla istemiyoruz. Ne yazık ki bunu ana muhalefet lideri söylüyor. Kimse de arkasını önünde ne var, diye dikkat etmiyor. O da bunu süslü kelimelerle insanlara yutturarak geziyor ama ben bunun maddelerini yazıp herkese anlatacağım dedi.