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AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne "altyapı" eleştirisi - Son Dakika

AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne "altyapı" eleştirisi

22.10.2021 11:41
AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme'nin altyapı, çöp, denize akıtılan kanalizasyon, otopark, pazar yeri gibi çok fazla sorunu olduğunu ileri sürdü.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme'nin altyapı, çöp, denize akıtılan kanalizasyon, otopark, pazar yeri gibi çok fazla sorunu olduğunu ileri sürdü.

Çeşme ilçesini ziyaret eden Sürekli, partililerle buluştu, STK temsilcileri ve esnafla bir araya geldi. Partisinin önceki dönem ilçe başkanları ve belediye meclis üyelerini ziyaret eden Sürekli, Urla'da da partisinin bazı ilçe başkanlarıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Çeşme Kalesi çarşı esnafını ziyaretinde esnafın sorunlarını dinleyen Sürekli, "Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyük Çeşme Projesi'ni hayata geçirebilmek için büyük çaba harcıyor. Belediyeleri, STK'ları içine alan bir istişare sürecinin ardından gerekli revizyonlar yapıldı. Düğmeye basmak için sabırsızlanıyoruz. 20 milyar dolarlık bu proje, 100 bin insanımıza istihdam imkanı da sunacak. Doğayı ve çevreyi de koruyacak bu yatırım bölgenin önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Şifne Yat Limanı için ÇED sürecinin sonlanmak üzere olduğunu dile getiren Sürekli, önümüzdeki aylarda ihaleye çıkılacağını, 460 yat kapasiteli bu limanın büyük hareket getireceğini ifade etti.

Ülke turizminin can damarı olan ilçenin geçtiğimiz bayramda taşan kanalizasyon suları altında kaldığını hatırlatan Sürekli, İzmir'in gözbebeği olan ilçenin altyapı sorununun utanç haline geldiğini savundu.

Altyapı sorununa rağmen CHP'li belediyenin ihmallerine devam ettiğini anımsatan Sürekli, şunları kaydetti:

"Çeşme'nin altyapı, çöp, denize akıtılan kanalizasyon, otopark, pazar yeri gibi çok fazla sorunu var. Çöp kokan, foseptik kokan bir turizm cenneti olamaz. Meclis üyemizi toplantıdan atacak kadar zorbalaşan bu zihniyetin hizmetle uzaktan yakından alakası yok. 2019'da vaat ettikleri pazar yeri için bir çivi çakmadılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ'nin Reisdere Mahallesi'ndeki arazisini Çeşme Belediyesine verdi. Onlar ipe un sererken, hükümetimiz, vatandaşın ihtiyacı giderilsin diye çözümler üretiyor. Üretmeye de devam edeceğiz. Artık öyle bir noktaya gelindi ki, İzmir'in dört bir yanında CHP'li belediyeler oturuyor, ağlıyor; merkezi idare çözüm üretiyor."

AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne altyapı eleştirisi
AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne altyapı eleştirisi
AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne altyapı eleştirisi
AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne altyapı eleştirisi

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne 'altyapı' eleştirisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli'den Çeşme Belediyesi'ne "altyapı" eleştirisi - Son Dakika
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