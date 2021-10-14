AK Parti'li Yavuz, Sağlık-Sen Sakarya Divan Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Acil Durum Hastanesinin aralık ayının sonu gelmeden hizmete gireceğini belirterek, "24+24 ikinci ve üçüncü basamak olmak üzere 48 yoğun bakım ünitesi direkt devreye giriyor. Toplam 106 yatak, kalan kısmı da istenildiğinde yoğun bakıma dönüşebilecek şekilde hizmete alınıyor, dönemsel bir hastane değil orası, devamlı çalışacak." dedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sağlık-Sen Sakarya Divan Toplantısı'na katılan Yavuz, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini, görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Yavuz, bu görüşmeleri sağlık çalışanlarıyla da yapmak istediklerini, herkesin Türkiye'nin geleceği için çalıştığını, iyi bir emeğin olduğunu belirtti.

"Sağlık ordusunun" Kovid-19 salgını sürecinde çok önemli bir sınav verdiğini dile getiren Yavuz, bu süreçte şehrin dinamikleri olarak görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Kentte yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi projesi için herkesin emek ve uğraş verdiğini anlatan Yavuz, "Aralık ayının sonu gelmeden inşallah orası hizmete girecek. Yoğun bakım hastalarının dışarıya gitmesi bizi çok zorluyor. 24+24 ikinci ve üçüncü basamak olmak üzere 48 yoğun bakım ünitesi direkt devreye giriyor. Toplam 106 yatak, kalan kısmı da istenildiğinde yoğun bakıma dönüşebilecek şekilde hizmete alınıyor, dönemsel bir hastane değil orası, devamlı çalışacak. Oraya ayrı bir kadro gelecek." diye konuştu.

Yavuz, bin yataklı şehir hastanesinin söz konusu olduğunu belirterek, "60 dönüm üzerine 284 bin metrekare bir kapalı alana sahip. Toplamı ise 350-400 dönümden ibaret bir yerden bahsediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok çalıştığını ve uyumadığını dile getiren Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu memleketin geleceği için rahatından, istirahatinden taviz vermektedir, fedakarlık yapmaktadır ve şundan yüzde yüz eminim; bütün aile fertleriyle milleti için gözünü kırpmadan ölüme gidecek kadar kendini hazırlamıştır. Yeter ki zerre kadar daha bu insanlığa hizmet edeyim, diye." ifadesini kullandı.

"Bu dönemki toplu sözleşme kazanımlarımız hayati nitelikte önemli kazanımlar"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da bu dönem imzalanan toplu sözleşme sürecinin önemli olduğunu söyledi.

Geçen dönemki toplu sözleşme sürecinde Memur-Sen olarak arzu ettikleri kazanımları hayata geçiremediklerini belirten Durmuş, "Bu dönem toplu sözleşme süreci içerisinde sağlık, kamu çalışanlarının yüzünü güldürebilecek kazanımları hayata geçirebilmek için çok ciddi mücadeleler yaptık ve Allah'a şükürler olsun ki bu dönemki toplu sözleşme kazanımlarımız hayati nitelikte önemli kazanımlar." dedi.

Durmuş, bu toplu sözleşmeyle sağlık çalışanlarının kronikleşmiş sorunlarını çözüme kavuşturacak, yıllardır süregelen rahatsızlıklarına son verecek, daha rahat, özgün, güzel hizmet verebilecekleri birtakım sorunları çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

En önemli sorunlardan birisinin sağlıktaki istihdamın yetersiz olduğunu dile getiren Durmuş, istihdamın arttırılmasını istediklerini anlattı.

Programa AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen, Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkanı Abdullah Sönmez ile sağlık çalışanları katıldı.