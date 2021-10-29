AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'den Sarıgöl'e doğal gaz müjdesi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili İsmail Bilen, Sarıgöl'ün 2023'te doğal gaza kavuşacağını ifade etti.

Bilen, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçedeki doğal gaz talebi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) ziyarette bulunduklarını belirtti.

Yapılan görüşmenin sonucunu paylaşan Bilen, "Sarıgöl'de 2022 yılında doğalgaz çalışmalarına başlanacak ve 2023 yılı Haziran ayında Sarıgöl doğalgaza kavuşacak." dedi.

Bilen Cuma namazından ardından vefat eden eski Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş'ın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.

Ziyaretlerinde Bilen'e, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da eşlik etti.