AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı - Son Dakika

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Şimşek, kutlama mesajında, büyük Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde istiklal ve istikbali için verdiği şanlı ve onurlu mücadelenin sonucu ilan edilen ve millet egemenliğine dayanan cumhuriyetin 98'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu, heyecanını ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Atatürk'ün, kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için attığı en önemli adımın cumhuriyetin ilanı olduğunu belirten Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, milletimizin, hürriyet ve bağımsızlığına kavuşmak için inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü milli mücadelenin ardından elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli olmayıp istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olarak bize bırakılan en değerli mirastır. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her ferdi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak birlik ve beraberlik içinde hoşgörüyle ilerleme yolunda sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'nci yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, devletimiz ve güzel vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."