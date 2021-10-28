AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, 29 Ekim'in İstiklal mücadelesinin cumhuriyetle taçlandırıldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu belirtti.

29 Ekim'in, bu topraklar üzerinde emelleri olanların her türlü senaryolarını tarihe gömen bir meydan okuma olduğunu işaret eden Cora, milletin, ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı verdiği destansı İstiklal mücadelesinde büyük bir zafer kazandığını ve bunu milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırdığını vurguladı.

Cora, ecdadın kanıyla, canıyla sulanan bu kutsal topraklarda kendilerine emanet edilen Cumhuriyeti, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımanın asli görevleri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ülkemizin bekasını, milli güvenliğimizi ve milletimizin huzurunu tehdit eden hiçbir terör unsuruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İlk gün gösterilen azmi, inancı, mücadeleyi ve kararlılığı bugün Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta devam ettiriyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına yeni bir anayasa hediye etmek istiyoruz. Çağdaş ve evrensel değerler çerçevesinde hazırlayacağımız bir anayasa hem aziz milletimizi birbirine daha çok kenetleyecek hem de cumhuriyetimizin temellerini çok daha sağlam, çok daha sarsılmaz kılacaktır."

Yeni anayasanın, millete verecekleri en güzel 2023 hediyesi olacağını belirten Cora, "Ben bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyor, TBMM'nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizi hürriyetine kavuşturup devletimizi bağımsızlaştıran kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.