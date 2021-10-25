Akaryakıt istasyonundaki feci kaza kamerada - Son Dakika

Akaryakıt istasyonundaki feci kaza kamerada

1 kişinin öldüğü kazada kağıt toplayıcısı da son anda kurtulmuş

KOCAELİ - Kocaeli'de akaryakıt istasyonuna dalan ticari taksinin önce hurda aracına, ardından da otomobile çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü kazada kağıt toplayıcısının da son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 241 T 5014 plakalı ticari taksi akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda park halindeki 34 ME 1440 plakalı hurda aracına çarpan taksi, daha sonra yıkama sırası bekleyen 41 FU 394 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, akaryakıt istasyonunun çevresinde bulunan börekçi dükkanının önünde durabildi. İstasyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda aracının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sebebiyle hurda aracında bulunan malzemeler ise akaryakıt istasyonunun çevresine saçıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, süratle gelen ticari taksinin hurda aracına, ardından da yıkama sırası bekleyen otomobile çarptığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının seyir halinde ilerlediği ve kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.