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Akbank Sanat "Kendine Giz/li Uzam" sergisiyle 16. Contemporary Istanbul'da yer alacak - Son Dakika

Akbank Sanat "Kendine Giz/li Uzam" sergisiyle 16. Contemporary Istanbul'da yer alacak

04.10.2021 15:53
Akbank Sanat

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, bu yıl 7- 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 16. Contemporary Istanbul'da yer alan standında "Kendine Giz/li Uzam" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat, bu yıl 7- 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 16. Contemporary Istanbul'da yer alan standında "Kendine Giz/li Uzam" başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak.

Sanatçı Ben Willikens ve Bernar Venet'in eserlerinin yer aldığı sergiye dair yazılı açıklamada bulunan küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, şunları kaydetti:

"Alman Sanatçı Ben Willikens'in mucizevi denecek kadar gizemli, fakat bir o kadar da somut mekanları bir boşluktan doğuyor ve birer boşluk doğuruyor. Boşluk uzam ve uzaydır. Her nesne uzamda ve uzayda bir varlıkla yer alır. Uzay Anaksimandros'tan bu yana apeiron'dur, sınırsızdır. O sınırsızlığı/boşluğu insan kendi yarattığı uzamla doldurur. Uzam, uzayda çevrelenmiş, çerçevelenmiş bir alandır. Çevrelemek, çerçevelemek sınırlamaktır. Gene de uzam uzaydan koparıldığı/kotarıldığı için kendi bünyesinde sınırsızdır. Hiçbir uzamın gizi çözülemez. O nedenle gizlidir ve gizemlerle doludur. Willikens, düşsel evreninde bir uzamın derinliklerine dalıyor ve sürrealist bir kanırtmayla ondan kendisine özgü gizemler yontuyor. Gene de orada bizi kendi bilmecelerine çeken bir kurmaca var. İnsansız bu mekanlar bize sürekli olarak insana ait bir öykü anlatıyor. Willikens'in dehası da bu sırda gizli.

Willikens'in kendine bir düş ve gizem alanı olarak belirlediği uzayın sınır çizgileri Fransız sanatçı Bernar Venet'nin yapıtında bir başkaldırı hattı olarak gelişiyor. Venet, apeiron'u işaret eden sınırsızlığı kendi kütlesel olmayan ama hacim taşıyan, çizgileri boşluğa doğru genişleyen yapıtında saklıyor. Venet'nin yapıtlarında da insan yok. Oysa işte oradadır insanlar. Bu özelliği Venet'nin yapıtını tarih öncesiyle özdeşleştiriyor. Willikens içine dönen, Venet dışına genişleyen sınırsızlığın gizemine birer yanıt."

Hakan Binbaşgil, İstanbul, Türkiye, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank Sanat 'Kendine Giz/li Uzam' sergisiyle 16. Contemporary Istanbul'da yer alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akbank Sanat "Kendine Giz/li Uzam" sergisiyle 16. Contemporary Istanbul'da yer alacak - Son Dakika
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