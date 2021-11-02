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Akbank'tan "Mavi Finansman Ürün Paketi" ile 3 farklı kredi ürünü - Son Dakika

Akbank'tan "Mavi Finansman Ürün Paketi" ile 3 farklı kredi ürünü

02.11.2021 11:41
Akbank'tan

Akbank, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi, liman ve denizcilik faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması ve denizlerin korunması için "Mavi Finansman Ürün Paketi"ni hayata geçirdi.

Akbank, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi, liman ve denizcilik faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması ve denizlerin korunması için "Mavi Finansman Ürün Paketi"ni hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, artan nüfus ve iklim değişikliğiyle birlikte doğal kaynakları korumaya yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde sürdürülebilir finansmanı öncelikli alanlarından biri olarak belirleyen Akbank, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, deniz turizmi faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılması, liman faaliyetlerinde denizlerin koruması ve düşük karbona geçişin hızlandırılması için "Mavi Finansman" çatısı altında "Mavi Turizm Kredisi", "Mavi Liman Kredisi" ve "Mavi Ulaşım Kredisi" olmak üzere 3 farklı ürün sunuyor. 3 ürün de turizmde çevresel ayak izinin azaltılması, denizlerin korunması, biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, kirlilikle mücadelenin desteklenmesi kapsamında hayata geçiriliyor.

Mavi Turizm Kredisi finansmanı yeni otel inşaatı, mevcut otelin refinansmanı, mevcut binaların renovasyonu, otellerin sürdürülebilirlikle bağlantılı yatırımları, yeşil bina entegrasyonu, atık yönetimi, biyoçeşitlilik çalışmaları, su ve atık su yönetimi ve enerji verimliliği gibi çalışmaları içeriyor.

Yeni liman inşaatı, liman refinansmanı, limanlarda sürdürülebilirlikle ilgili tüm faaliyetler, atık yönetimi, döngüsel ekonomi çalışmaları, biyoçeşitlilik çalışmaları ile su ve atık su yönetiminin finansmanında kullanılmak üzere ise Mavi Liman Kredisi hayata geçiriliyor.

Banka, yeni deniz yolu ulaşım aracı satın alma (turistik ya da ticari amaçlarla), alternatif yakıt yatırımı yapma, düşük karbona geçiş yatırımlarını hızlandırma, enerji verimli, çevre dostu makine ekipman yenileme ve değişimi için finansman kullanmak isteyenlere ise Mavi Ulaşım Kredisi fırsatı sunuyor.

2030'a kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Levent Çelebioğlu, yeryüzünün yüzde 70'ini kaplayan okyanusların, iklim ve meteorolojik olayların düzenlenmesini sağladığını belirterek, dünyanın erişilebilir su kaynaklarının yüzde 97'sinin de okyanus ve denizlere ait olduğunu bildirdi.

Yıllık ekonomik değer olarak 2,5 trilyon dolar değer biçilen "mavi ekonomi"nin dünyanın en büyük 7. ekonomisine tekabül ettiğini aktaran Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Artan nüfus ile birlikte deniz ve okyanuslar gittikçe kirleniyor, iklim değişikliğinin etkisiyle de su kaynakları azalıyor. Bu nedenle tüm dünyada okyanus ve deniz faaliyetlerinde sektörel yaklaşımlar geliştirilerek her sektörün su ekosistemine olan etkilerinin azaltılması için çalışması giderek daha önemli hale geliyor. Bankacılık sektöründe sürdürülebilir finansman alanında somut hedef veren ilk mevduat bankası olarak 2030 yılına kadar ülkemize 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda da Türkiye'nin ilk ve tek 'Mavi Finansman Ürün Paketi'ni' oluşturduk.

Ürün paketimizde yer alan 3 yeni, inovatif ve dönüşümü teşvik eden ürün ile üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini teşvik etmeyi, faaliyetlerde çevresel ayak izinin azaltılmasını sağlamayı, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na erişilebilmesi ve hedeflerin hızla yakalanması için her yıl ciddi oranda yatırım yapılması gerektiği de biliniyor. Bu sorumluluk bilinci ve sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırma amacıyla 2017'de Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi'ni imzalayan ilk bankalardan biri olduk. Mavi Finansman Ürünleri Paketimizle de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 12, 13, 14, ve 15. amaçlara hizmet ediyoruz. Sürdürülebilir finansman alanında öncü çalışmalarımız devam edecek."

Hakan Binbaşgil, Denizcilik, Kredi, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akbank'tan 'Mavi Finansman Ürün Paketi' ile 3 farklı kredi ürünü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akbank'tan "Mavi Finansman Ürün Paketi" ile 3 farklı kredi ürünü - Son Dakika
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