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Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak - Son Dakika

Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak

12.10.2021 16:20
Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Sarıçiçek Yaylası'nda kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunun çözmek amacıyla yapılacak sondaj çalışması için inceleme yapıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Sarıçiçek Yaylası'nda kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunun çözmek amacıyla yapılacak sondaj çalışması için inceleme yapıldı.

Kozluca Mahallesi'nde yetiştiricilerin su sorununu çözmek ve diğer sorunların görüşmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, beraberinde il müdür yardımcıları ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın'la birlikte yetiştiricilerle toplantı yaptı.

Burada konuşan Macit, yaşanan kuraklık nedeniyle yaylada bazı su kaynaklarının kuruduğunu ve sürü sahiplerinin hayvanlarının su ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşadığını belirtti.

Sürü sahiplerinin sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini aktaran Macit, şöyle devam etti:

"Sürü otlatan yetiştiriciler, hayvanların su ihtiyacını karşılamak için uzun yollar katediyor. Hayvanlar aldıkları besinleri de su yolunda harcıyor. Yaylalarda yetiştiricilerimizin sorunlarını yerinde görerek, Bakanlığımızın destekleriyle kentteki hayvan sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Üreticilerin eksiklerinin gidermek için hazırladığımız projeleri genel müdürlüklerimize göndererek destekler alıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin katkılarıyla yetiştiricilerimizin sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz."

Akın ise yetiştiricilerin kuraklık nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirerek, "Hayvanların içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla Bakanlığımızın, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle açılacak sondaj kuyusunun yerinin tespitinin kontrolünü yaptık. Önemli olan suyun çıkması ve yetiştiricilerin suyu en iyi şekilde değerlendirmesi. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sondaj çalışması yapılacak alan incelendi.

Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak
Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak
Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak

Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akçadağ'da küçükbaş hayvan yetiştiricileri için sondaj çalışması yapılacak - Son Dakika
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