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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

19.10.2021 08:58
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.


Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

Antalya, Akdeniz, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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