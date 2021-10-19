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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2)

19.10.2021 09:24
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2)

VALİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI YOKAntalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

VALİ YAZICI: CAN VE MAL KAYBI YOK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında, saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "Ben hissetmedim. Çevreden bize ulaşan herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi yok. Deprem çok açıkta olduğu için Kaş ilçe merkezi ve mahallelerinde fazla hissedilmedi" açıklamasında bulundu. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da "54 mahalle muhtarımızla iletişim sağlandı. Şu ana kadar Kaş ilçemizde tespit edilen hiçbir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybı yok" dedi. AFAD'DAN AÇIKLAMAÖte yandan saat 08.32'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Deprem, Antalya'nın yanı sıra Burdur, Mersin, İzmir, Denizli ve çevresinde de hafif hissedildi.


Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2)
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2)
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2)
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2)

Ersin Yazıcı, Akdeniz, Deprem, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika


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