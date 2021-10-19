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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (3)

19.10.2021 10:34
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİŞEBİLİRAntalya'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yabancı kaynaklarda 6.4 büyüklüğünde tespit edildiğini, birkaç saat sonra depremin büyüklüğüyle ilgili yeniden verilerin düzeltilebileceğini söyledi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİŞEBİLİR

Antalya'da Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin yabancı kaynaklarda 6.4 büyüklüğünde tespit edildiğini, birkaç saat sonra depremin büyüklüğüyle ilgili yeniden verilerin düzeltilebileceğini söyledi. Yüklü, "Depremin büyüklüğü zamanla değişebiliyor. Her kurum birbirinden veri alıyor. Herkesin istasyon sayısı ve kalitesi aynı özellikte değil. Çünkü hesaplamalar odak merkezi ve derinliğine göre değişebiliyor" dedi.

7 VE ÜZERİ DEPREMDE AFRİKA VE ANADOLU LEVHALARI KIRILACAKBirçok kez Akdeniz'deki o bölgede deprem olacağına işaret ettiklerini hatırlatan Yüklü, "Afrika ve Anadolu levhaları arasındaki sınırdır. Orada geçmişte 6.4, 6 büyüklüklerinde depremler oldu, enerji boşalımı sağlandı, bundan sonra '30-40 yıl rahat ederiz korkulacak bir şey yok' deme şansımız olmayan tek bölgedir. Afrika Levhası bugün deprem olan bölgede, Anadolu'nun altına dalıyor. İki levha arasında bir kapı olduğunu düşünün. Afrika Levhası daha güçlü. 'Kapıyı kıracağım' diye ittiriyor. Anadolu Levhası da çok güçlü olmadığı için kırılımda hep öteleme olduğundan bize doğru gerçekleşmiştir. Kırılımın gerçekleştiği zaman meydana gelecek depremin büyüklüğü 7'nin üzeridir. Hatta 7.4 büyüklüğünde bir deprem görebiliriz. 6 ile 7 büyüklüğündeki depremlerde belki ondalık olarak küçük bir fark gibi görünse de aslında şiddet artışı olarak 30 kat fark vardır" diye konuştu.ACİLEN RİSKLİ BİNALAR TESPİT EDİLMELİ7 büyüklüğündeki bir depremin Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli, İzmir ve sahil tarafında bulunan bütün yerleşim yerlerinde çok ciddi tahribata neden olabileceğini vurgulayan Atakan Yüklü, "Sahilde yerleşen binalar, 25 yılını doldurmuş 2000 yılı öncesi binalar, bu zamana kadar deniz suyuna maruz kalmış binalar tahrip olur, yıkılır. Bunun önüne geçmek için riskli binaların yerel yönetimler tarafından hemen tespit edilmesi gerekiyor. Hemen kentsel dönüşüme girilmeli. Yanlış yerlere imar açılan binaların çok hızlı bir şekilde planlama yapılıp oralar terk edilmeli. Belediyelerde yer bilimleriyle uğraşan meslek grupları yok. Belediyelerin jeofizik ve jeoloji mühendislerini istihdam etmesi alan araştırmaları yapmaları gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu tip araştırma yapacak yetkililer yok" dedi.2-3 SAAT SONRA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELEBİLİRAtakan Yüklü, şu an tsunami riski olmadığını belirterek, "Belki deniz seviyesi yükselmiş olabilir. 2- 3 saat sonra belli olur. Ama 7 büyüklüğünde oluşabilecek bir depremde çok ciddi tsunami göreceğiz. Antik Türk kaynaklarına baktığımızda bu tip olaylar yaşanmış. Patara, Demre, Kekova gibi antik kentlerde tsunami izlerini görebilirsiniz. Bunun için tsunami izleme istasyonlarının kurulması gerekmektedir" diye konuştu.

Aslı DURAN/ANTALYA,


Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (3)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
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