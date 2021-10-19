Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Akdeniz 'de Antalya 'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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