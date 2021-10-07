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Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı' - Son Dakika

Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı'

07.10.2021 10:42

Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı' Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan bin bir zahmetle çıkarılan, Ahlat taşı kışın sıcak yazın serin tutma özelliğiyle bölgenin yanı sıra artık Akdeniz ikliminin de vazgeçilmezi oldu.

Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı'

BİTLİS - Nemrut Dağı eteklerindeki ocaklardan bin bir zahmetle çıkarılan, Ahlat taşı kışın sıcak yazın serin tutma özelliğiyle bölgenin yanı sıra artık Akdeniz ikliminin de vazgeçilmezi oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Ovakışla Beldesi yolu üzerinde çıkarılan taşlar geçmişte kale, kilise, cami, kümbet, çeşme ve minare gibi yapılarda kullanılırken günümüzde bina izolasyonu, mezar, çeşme gibi yapılarda kullanılıyor. Ahlat taşının toprak altından çıkarılıp zahmetli yolculuğu, bölgede çok sayıda kişiye istihdam da sağlıyor. Günün ilk ışıklarıyla ocaklara gelen işçiler, büyük emek harcayarak çıkardıkları taş blokları işlenmek üzere atölyelere gönderiyor. Burada şekillenen taşlarda yalıtım ve döşeme malzemesi inşaatlara satılıyor. Son zamanlarda özellikle sıcak iklim bölgelerine satılan Ahlat taşına mikroklima özelliği sayesinde rağbetin arttığı ifade edildi.

Babasından öğrendiği taş işçiliğini kendisinin de 17 yıldan beridir sürdürdüğünü ifade eden Seyfettin Nacaroğlu, taşın bölgede kullanıldığını, ancak son yıllarda Adana başta olmak üzere Akdeniz bölgesine gönderdiklerini ifade ederek, "Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Her sabah saat 05: 00'da evimizden çıkarak bu taş ocağına geliyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte tonlarca ağırlıkta bulunan kaya parçalarını büyük kütleler halinde çiviler, balyozlar yardımıyla çıkarıyoruz. Daha sonra kesilmek ve şekillendirmek üzere atölyemize gönderiyoruz. Günde ortalama 30-40 kadar kaya parçası çıkarıyoruz. Atölyede şekillenen taşlar binaların dış cephe kaplamasında ya da yalıtımında kullanılıyor. Bu taşların en büyük özelliği, yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak tutmasıdır. Özellikle sıcak iklimin yaşandığı Adana bölgesinden bu yıl ciddi talep aldık. Buralarda yaz aylarında serin olması için kullanılıyor. Bizlerde çocuklarımızın geçimini bu şekilde sağlıyoruz. Zor ama sevdiğimiz bir iş. Burada kırmızı, siyah ve beyaz renkte taşlar çıkıyor. Dekorasyon için de bu taşlar kullanılıyor." dedi.

Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı'
Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı'
Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı'
Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı'

Ovakışla Beldesi, Nemrut Dağı, Akdeniz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz ikliminin vazgeçilmezi 'Ahlat taşı' - Son Dakika
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