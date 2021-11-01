Akhisar Kültürpark projesinin yapım sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Yaklaşık 34 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilecek olan düzenlemeler ile Kültürpark yepyeni bir çehre kazanmış olacak. Proje hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, parkta bulunan mevcut ağaçların korunurken, yeni proje ile yeşil alanların arttırılacağını ve yeni ağaç dikimleri yapılacağını da Akhisar halkına müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da yaklaşık 34 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı'nın ilçeye yakışır biçimde yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi noktasında uygulanacak olan projenin yapım sözleşmesini imzaladı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yüklenici firma yetkilileri ile yapım sözleşmesine imza attı. Akhisar halkının merakla beklediği proje hakkında açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Kültürpark (Şehit Necdi Şentürk Parkı), yaklaşık 34 bin metrekare alan üzerinde bulunmaktadır. Proje kapsamında park içerisindeki mevcut yapıların bir kısmı korunarak, bu yapılan kötü görüntüye neden olan eklentileri kaldırılacaktır. Park içerisinde yeni olarak planlanan 2 adet 15'er metrekarelik büfe ile insanların oturup güzel vakit geçirebileceği, çeşitli aktivitelerin bir arada yapılabileceği bir park haline getirilecektir. Bunun yanı sıra projemiz kapsamında park genelinde çay bahçesi ve büfelerin çevresinde tasarlanan oturma alanları, pergoleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme alanları oluşturulmuştur. Kültürpark içerisinde bulunan Şehir Gazinosu, Park Gazinosu, Gaziler Derneği, Kütüphane, Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası'nın mevcut yapısı korunacaktır. Bunun yanı sıra parkta bulunan mevcut ağaçlar korunurken, yeni proje ile yeşil alanları artarak, yeni ağaç dikimleri yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Akhisar'a yakışır bir projenin daha hayata geçirileceğini söyledi.