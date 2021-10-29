Akıllı Kavşak Projesi çalışanlarına silahlı saldırı: 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Akıllı Kavşak Projesi çalışanlarına silahlı saldırı: 3 işçi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da Akıllı Kavşak Projesinde çalışanlara düzenlenen silahlı saldırıda 2'si tabancayla vurularak 1'i de silah kabzası ile darp edilerek 3 işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akıllı Kavşak Projesinde yolda kazı çalışması yapan işçilere çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda işçilerden İlyas K.ve Şahin B.tabancayla ateş açılması sonucu her iki bacaklarından vurularak, işçilerden Orhan Ç. ise silah kabzası ile kafasına vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen F.A. ise kaçtı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı hastanede yaralı işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.