Akkuyu Nükleer AŞ'den Gülnar'daki meslek liselerine 1,5 milyon liralık bağış - Son Dakika

MERSİN Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesindeki meslek liselerinin bakım, onarım ve güçlendirilmesi için 1,5 milyon liralık bağışta bulundu.

Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü ?leksei Frolov, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'yı ziyaret etti.

Frolov, ilçedeki meslek liselerinin bakım, onarım ve güçlendirilmesi için yaptıkları 1,5 milyon liralık bağışın temsili çekini Bayraklı'ya teslim etti.

Bayraklı, şirketin katkılarından dolayı teşekkür ettiği Frolov'a plaket takdim etti.

Öğrencilere de tablet hediye edildi

Şirket tarafından, öğrenciler için alınan 181 tabletin dağıtımı dolayısıyla da Saime Naim Vakfı İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Bayraklı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşın Burak Bostancı ile Frolov, öğrencilere tabletlerini verdi.