Üye Girişi
Aksaray'da "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı - Son Dakika

Aksaray'da "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı

02.10.2021 15:55
Aksaray'da

Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı.

Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı.

Merkeze bağlı Karkın köyü etkinlik alanında gerçekleştirilen festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Hasan Dağı eteklerinde yer alan 12 köydeki bağlardan getirilen üzümler ve yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik alanında nostaljik araçlar da ilgi gördü.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalle bölgenin kültürel zenginliğini vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Hasan Dağı çevresinde yetişen üzümün kaliteli pekmezi olduğuna işaret eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Bağlarımızı, üzümlerimizi ön plana çıkartmak ve farkındalık oluşturmak için böyle bir program düzenledik. Festivalimiz çeşitli etkinliklerle devam edecek. Çocuklarımıza yönelik oyunlarımız var, uçurtma etkinliğimiz olacak. Pandemi dolayısıyla evde kapanmışlık durumundan kurtulmak ve sosyalleşme adına faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Aksaray'ımız pekmez yapma konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Kentte yılda 1000 ton pekmez üretiyoruz. Bunları iç piyasada tüketiyoruz. Bunu daha da artırarak, yurt dışına satmayı planlıyoruz. Hasan Dağı çevresinde yetişen üzümlerimizin kalitesi herkes tarafından biliniyor. Gelecek yıllarda da bunun gibi programlarımız devam edecek."

Dinçer, bu tür etkinliklerin hem bölgenin tanıtımı hem de çiftçilerin ekonomisine katkı sağlaması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Etkinlikler kapsamında bağ bozumu, pekmez kaynatma yarışması, uçurtma yarışı, nostaljik sinema, konserler, çocuk oyunları, folklor, Malaklı köpeği ve Hasan Dağı atları gösterisi düzenlendi.

Aksaray'da 1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali başladı
Aksaray'da 1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali başladı
Aksaray'da 1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali başladı
Aksaray'da 1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali başladı
Aksaray'da 1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali başladı

Evren Dinçer, Hasan Dağı, Festival, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da '1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali' başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Leonardo Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası'nın gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli 16:17 Leonardo Dicaprio'nun başrolünü üstlendiği Zindan Adası'nın gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı 16:07 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı 16:01 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi 15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu 15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu 14:10 Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu

Son Dakika Haberleri
16:22 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021
16:06 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı
16:02 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
16:00 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı
16:00 Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı
15:44 Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı
15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu
15:39 Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda
15:00 Afgan baba, pazarda çocuklarını satmaya çalıştı
14:59 Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021         
16:23
50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor         
16:15
Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler         
16:03
Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı         
16:00
Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş         
15:53
Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda         
15:39
Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı         
15:00
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor         
14:13
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Haberlerin ardından banka alacağından vazgeçti 1 kuruşluk kredi borcu bin 1 lira olmuştu! Haberlerin ardından banka alacağından vazgeçti         
12:44
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 16:33:13. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da "1. Bağ Bozumu ve Uçurtma Festivali" başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement