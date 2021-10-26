Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Düzenlenen operasyonda haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (49) ve N.N.A. (41) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

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