Aksaray'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (49) ve N.N.A. (41) gözaltına alındı.
Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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