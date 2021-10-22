Aksaray'da 4 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da 4 milyon 330 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray- Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 4 milyon 330 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Araçtaki N.D. (38), E.G. (46) ve G.K. (49) gözaltına alındı.