Aksaray'da 4 milyon 330 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da 4 milyon 330 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray- Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 4 milyon 330 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Araçtaki N.D. (38), E.G. (46) ve G.K. (49) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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