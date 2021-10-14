Aksaray'da evlerden ziynet eşyası ve para çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da ikametlerden ziynet eşyası ve para çalan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçük Bölcek Mahallesi'nde bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden, kiraladıkları araçlarla kente çok kez geldiklerini belirledikleri E.G. (27), F.G. (30), N.U. (19) ve Ö.E'yi (58) başka bir eve girme hazırlığındayken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.