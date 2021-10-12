Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum

Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu

Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi