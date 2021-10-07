Aksaray'da kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da otomobiliyle kaza yapıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aratol Mahallesi girişinde otomobiliyle fabrikanın kapısına çarpıp kaçan Adem A, polisin kovalamacasının ardından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen sürücü, polis ekiplerine zorluk çıkardı. Adem A, "Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin." diyerek polislere direndi.

Güçlükle kontrol altına alınan Adem A, ekip aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Adem A, tedavi için Kayseri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.